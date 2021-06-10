【Bitcoin】巴塞爾委員會發表加密資產諮詢　銀行應為比特幣作全額風險承擔

▲ 巴塞爾銀行監理委員會周四（10日）公佈最新一份加密貨幣資產風險諮詢意見書。

各國政府近日加緊落實監管加密貨幣相關的交易業務，巴塞爾銀行監理委員會周四（10日）公佈最新一份加密貨幣資產風險諮詢意見書，就全球銀行的加密資產（Cryptoassets）業務討論指導原則性意見。內文提到，部分加密資產，例如比特幣，應被納入最高風險資產類別、銀行亦應確保有足夠資金全面覆蓋比特幣交易而可能造成的損失。

加密資產分類框架﹕

截至周四晚上7時，據Coindesk數據，比特幣現報37,933美元，24小時內升幅達1成。

內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號，詳見﹕【下一頁】

文件把加密資產訂下分類框架，不同類別的加密資產的資本要求亦有所不同。由傳統資產所發行的代幣被歸入第一組別中的1A組，至於穩定幣（stable coins）此類加密貨幣則被納入1B組。若加密資產未能被歸類到上述組別，則被納入第二組別。在此分類下，近月熱炒的比特幣就屬於第二組別。

針對第一組別，BIS文件要求，1A組別資產應跟傳統債券、貸款、股票等資產在融資方法上擁有同等法律地位。針對此類以傳統資產發行的加密資產，其風險權重比率應該至少與其傳統資產一樣。

屬於1B組別的資產，在法律權益上不一定與傳統資產一樣，其資本要求需視乎不同因素而定。

比特幣應被納入最高風險資產類別

屬於第二組別的資產，例如比特幣，委員會將比特幣此類加密資產列入最高風險資產類別，適用的風險權重為1250%，亦即最高的風險權重水平，意味著銀行須為其加密資產風險曝露作全額風險承擔。

在抵押方面，文件表示，只有屬於1A組別的加密資產才能夠作為抵押品，1B組別及第二組別的加密資產則未能當為抵押品。

文件全文

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編輯﹕賴奕羚