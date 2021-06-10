  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】巴塞爾委員會發表加密資產諮詢　銀行應為比特幣作全額風險承擔

宏觀解讀 20:23 2021/06/10

分享：

巴塞爾銀行監理委員會周四（10日）公佈最新一份加密貨幣資產風險諮詢意見書。

各國政府近日加緊落實監管加密貨幣相關的交易業務，巴塞爾銀行監理委員會周四（10日）公佈最新一份加密貨幣資產風險諮詢意見書，就全球銀行的加密資產（Cryptoassets）業務討論指導原則性意見。內文提到，部分加密資產，例如比特幣，應被納入最高風險資產類別、銀行亦應確保有足夠資金全面覆蓋比特幣交易而可能造成的損失。

加密資產分類框架﹕

截至周四晚上7時，據Coindesk數據，比特幣現報37,933美元，24小時內升幅達1成。

內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號，詳見﹕【下一頁】

文件把加密資產訂下分類框架，不同類別的加密資產的資本要求亦有所不同。由傳統資產所發行的代幣被歸入第一組別中的1A組，至於穩定幣（stable coins）此類加密貨幣則被納入1B組。若加密資產未能被歸類到上述組別，則被納入第二組別。在此分類下，近月熱炒的比特幣就屬於第二組別。

針對第一組別，BIS文件要求，1A組別資產應跟傳統債券、貸款、股票等資產在融資方法上擁有同等法律地位。針對此類以傳統資產發行的加密資產，其風險權重比率應該至少與其傳統資產一樣。

屬於1B組別的資產，在法律權益上不一定與傳統資產一樣，其資本要求需視乎不同因素而定。

比特幣應被納入最高風險資產類別

屬於第二組別的資產，例如比特幣，委員會將比特幣此類加密資產列入最高風險資產類別，適用的風險權重為1250%，亦即最高的風險權重水平，意味著銀行須為其加密資產風險曝露作全額風險承擔。

在抵押方面，文件表示，只有屬於1A組別的加密資產才能夠作為抵押品，1B組別及第二組別的加密資產則未能當為抵押品。

文件全文

相關文章﹕

【Bitcoin】薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣 哪些國家可能效仿？

【Bitcoin】百度、微博屏蔽幣安、火幣等虛幣交易網站關鍵詞

【Bitcoin】美國國稅局要求國會授權獲取加密貨幣市場數據

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

金融監管機構 虛擬貨幣 債券 國際清算銀行 比特幣

上一篇文章

【美國CPI】美國5月通脹按年升5%　超市場預期　增幅創2008年8月最高

下一篇文章

[iBond 2021]︰專家料i Bond旺丁又旺財 兩大主因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元