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Walmart推社區學院回饋社會　免費提供虛擬課程

商業 20:14 2021/06/10

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Walmart推出社區學院（Community Academy）計劃，在全美各地200多個「沃爾瑪學院」為人民提供教育機會，對象不限於該企員工。（Walmart 官方圖片）

全球最大零售商Walmart在過去的幾年間，一直推廣一個名為「沃爾瑪學院」（Walmart Academy）的員工培訓項目，致力於培訓旗下員工，並期望他們的專業表演可服務社會。

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Walmart近日宣布，推出社區學院（Community Academy）計劃，在全美各地200多個「沃爾瑪學院」為人民提供教育機會，對象不限於該企員工。該計劃的目標為幫助人們實現自我投資，增加個人競爭力，期望能從根本上創建更強大的社區。

該社區學院將在美國多個社區向人民免費提供虛擬課程，當中將會教授報讀者撰寫簡歷、應對面試和標準化考試的技巧。課程主題涵蓋五大範疇，包括社區、個人理財、家庭、職業發展和技術培訓。

Walmart指出，該企聘請了來自社會各界的專業人士擔任「沃爾瑪學院」的輔導員，負責講授有關課程。他們曾指導該企的員工參加了超過 200 萬次學院培訓課程，課程主題從商店營運流程到軟技能不等。Walmart續稱，社區學院實現了其企業社會責任，他們很自豪能夠以這種方式回饋社會。

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責任編輯：陳泳如

 

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