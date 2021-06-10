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【Nikon】Nikon計劃今年內 停止在日本生產數碼相機

環球政經 18:52 2021/06/10

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相機成為近年不少港人的興趣，有時更會「邊行邊影」。提到相機品牌，日本品牌Nikon想必是其中選擇，不過近期早已有報道指，其公司的數碼相機業務萎縮，相機銷量正在下解，另更有消息稱，Nikon更計劃於本年內停止在日本生產數碼相機，將雖唯一國內生產數碼相機的廠房移至泰國。

事實上，早前已有指位於日本山形縣及福島縣的2間Nikon的鏡頭工廠，將於8月尾關閉，而日媒方面則報道，公司於宮城縣Natori的仙台工廠，目前僅會生產高階相機型號。

公司方面表示，宮城縣工廠將會在今年之內停止生產數碼相機，不過未來會繼續生產零件產品，用以維持員工就業，至於相機生產綫就會移至泰國。

另再看Nikon5月的財報數據指出，2020年4月至2021年3月，數碼相機全球銷售量大減55%，僅達到110萬部，又預計在2021年4月至2022年3月，全球銷售量會減少至100萬部。有分析指出，隨著智能電話的普及，數碼相機市場的確受到影響。

【大行點睇】大摩指北控水務股價欠催化劑　大幅下調目標價逾40% [下一頁]

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責任編輯 : 陳子謙

品牌 鏡頭 日本 經濟 銷售 Nikon 相機

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