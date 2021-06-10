鱷魚恤：LACOSTE分銷協議可能終止 貢獻收入約兩成

▲ 鱷魚恤表示，LACOSTE分銷協議面臨終止。

鱷魚恤 （00122） 披露，公司早於2003年作為分銷商與法國企業Montaigne Diffusion S.A（MDSA）訂立分銷協議，獲授專利權可於2003年至2025年，在港澳經銷其特許商標的Lacoste服裝產品，但公司最新與MDSA旗下LOSA對分銷協議一項責任出現分歧，並且未能對解決方案取得共識。

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鱷魚恤表示，收到LOSA發出的函件，指稱公司未履行分銷協議一項責任，LOSA已進行終止分銷協議程序。鱷魚恤續指，擬就其在分銷協議項下的利益及LOSA可能提出的任何訴訟極力抗辯，已指示其法律顧問向LOSA發出函件以表明立場，並維護公司在分銷協議項下的權利，以保障於Lacoste業務的有關利益。

Lacoste業務在截至2018年、2019年及2020年7月底止財政年度，分別錄得收入約7120萬、6330萬及2750萬元，佔鱷魚恤總營業額約27%、27%及18%。

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編輯：陳健婷