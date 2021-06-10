證監會暫時吊銷藺常念牌照7.2個月　涉令智易東方違反發牌條件

▲ 證監會公佈，從6月10日起，擬暫時吊銷智易東方證券行政總裁藺常念的牌照，為期7.2個月。

證監會公佈，從6月10日至明年1月16日暫時吊銷智易東方證券行政總裁藺常念的牌照，為期7.2個月，主要因藺常念在關鍵期間，容許智易東方向客戶提供委託帳戶管理服務時，直接向上市公司介紹客相關戶認購由這些公司所發行的非上市債券，導致智易東方違反其發牌條件。

證監會表示，智易東方當時的牌照受到條件規限，包括（1）不得持有客戶資產，（2）進行證券交易（1號牌）活動時，不得經營從其他人士接收為達成證券交易而提出的要約，也不可向第1號牌法團介紹其他人士，使該等人士可達成證券交易。

證監會在今年3月時，已就智易東方證券違反監管規定對其重罰630萬元及作出處分。不過證監會進一步表示，藺常念亦沒有履行作為智易東方的負責人員兼高層管理層成員的職責。

證監會指，藺常念在確保智易東方在向客戶作出建議之前，並沒有對非上市債券進行充份的產品盡職調查；亦沒有在智易東方設立有效的系統，評信客戶的風險承受能力，並確保該行就非上市債券而向客戶作出的建議或招攬行為是合理的。

證監會亦指，藺常念沒有在智易東方實施政策和程序，確保智易東方就其向客戶提供的投資意見或建議備存文件紀錄，並向客戶提供書面意見的副本。此外，藺常念亦沒有確保智易東方向客戶披露其因成功配售非上市債券而從發行人收取的佣金。因此證監會認為，藺常念行為未有符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準，亦表現出他基本上不了解以及沒有妥善管理與智易東方的業務相關的風險。

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編輯﹕賴奕羚