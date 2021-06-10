【素食商機】亞洲素食展今開幕　展商：素肉及全素減肥食品受歡迎

▲ 樂活博覽及亞洲素食展2021今開幕，素食展商均指，首日反應理想，素肉及全素減肥食品受歡迎。（黃建輝攝）

一連四日的樂活博覽及亞洲素食展2021今日（6月10日）開幕，疫情下市民注重健康飲食，素食需求大增，素食展商均指，首日反應理想，素肉及全素減肥食品受歡迎，期望透過展覽加強推廣。

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素茂有限公司參展4年，其高級業務經理龐靜思坦言，以首日來說，市民的購買意慾可算不錯。急凍素肉及醬料較受歡迎，有些非素食者亦嘗試購買素肉，期望展覽生意按年增。疫情下公司網購生意大增3成，雖然批發給餐廳的生意跌，但整體生意仍增2成。

不少展商首次參展。和田寶信有限公司執行董事王志賢表示，眼見素食市場需求愈來愈大，2年前由B2B（Business to Business）轉戰B2C（Business To Customer），當中以全素營養代餐較受歡迎，因疫情下長期在家難以運動，純素食者對減肥食品需求增。他又指，疫情下不少人在家消費，網購生意增1成多。

Eat the kiwi亦是首次參展，其市場推廣經理孔小姐指，希望藉展覽推廣新素肉產品，首日反應不錯，相信周末將吸引更多人。她又指，除了需求大，消費者對素食產品的要求愈來愈高，故不斷引入新產品及以色彩繽紛的包裝吸客。

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記者：朱悅瀅