【美國通脹】新加坡銀行：美通脹將逐漸緩和　寬鬆政策續利好風險資產、重申增持股票

▲ 新加坡銀行投資策略主管李依萊指，預期美國通脹下半年會逐步降溫。

市場關注美國通脹會否持續升溫，觸發聯儲局提早逆轉寬鬆的貨幣政策。新加坡銀行投資策略主管李依萊預期，短期內美國通脹仍會上揚，但中長期而言將逐漸緩和，意味寬鬆政策將會持續，勢繼續利好風險資產，重申對股票及新興市場高收益債券的增持看法。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin指，隨著各國開展疫苗接種計劃，推動經濟重啟，預期主要央行今年會繼續保持非常寬鬆的貨幣政策。他又預測，美國核心個人消費支出平減指數（Core PCE）將會由高位逐漸回落至2%水平。

超低息環境或延續至2024年 科網股是核心持股

目前，新加坡銀行預測今年全球經濟增長6.1%，單計美國及中國GDP增速，分別6.8%及8.7%。

市場憂慮美國經濟加快復甦，或促使聯儲局「收水」。但李依萊指，相信美國通脹壓力只屬暫時性，最快2022年初才有機會縮減資產購買規模，目前的超低息環境或延續至2024年。

德銀與聯儲局唱反調：通脹更可能會持續 並在數年內引發危機｜詳見【下一頁】

他續指，考慮到低息環境持續，且大型科網股盈利穩定增長，他形容科網股仍然是核心持股，如專注雲端及半導體業務的科網股份。

近月，虛擬貨幣價格大幅波動。李依萊指，虛擬貨幣目前未適合普遍投資者，尤其波動快且大，籲投資者要小心其潛在風險。

Mohi-uddin補充，不會排除虛擬貨幣長遠的吸引力，但投資牽涉監管機構的取態、託管機構的安全性等。

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記者：趙穎妍