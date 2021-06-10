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【大行點睇】第二季業績或再遜市場預期 美銀給予中海油服目標價腰斬一半

股樓投資 17:40 2021/06/10

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美銀發表報告，指中海油服 （02883） 第二季業績或遜市場預期，同時中海油 （00883） 與油價脫勾的定價模式，或降低盈利透明度，加上全球推動碳中和，令鑽探日費率前景及海外工作受壓。該行預期，集團第二季稅後盈利將為5億至6億元人民幣，與去年同期持平，因此把評級由「買入」降至「跑輸大市」，目標價更由12.8元降至6.2元。

延伸閱讀：【大行點睇】新品牌獲市場認可    瑞信列安踏為行內首選 見【下一頁

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雖然油價上升，但中海油服的股價並沒有走強，今年4月底公司董事長兼首席執行官辭任，而首季業績純利按年跌84.1%，僅為市場預測的6%。早前瑞信已指公司自升式鑽井平台（主要是中國近海）利用率按年跌14.6個百分點，加上首季要觀望「十四五」規劃，因此活動水平下降。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 中海油田服務（02883） 中國海洋石油（00883） 中國 人民幣 純利 買入 目標價

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