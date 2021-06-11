【職場熱話】買過萬元電腦椅放公司　同事不爽在「曬命」　斥：「都唔知搏乜！」

打工仔要長時間坐在辦公室，有時候會為自己的坐位添置滑鼠墊、座墊或是一個新的椅子。近日在討論區，就有網民發帖稱公司男同事買了一張價值過萬元的電腦椅，認為該同事是在「曬命」自己好有錢，「買成萬蚊張電腦椅放公司都唔知搏乜！」

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事主經歷：

















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帖文一出，引來網民熱議，不少網民都認為事主多管閒事，「自己想返工舒服一點有甚麼問題，又不是叫你付款，妒忌不就自己又買一張」、「好羨慕？冇錢買？」、「咁關你甚麼事呢？」、「自己錢自己享受都有問題？」「天天坐係在公司至少8小時， 對自己身體好一點有甚麼問題？現在自己付款買張椅上班，看不到有甚麼要被人開POST串的理由」、「 這些錢值得花，自己舒服還可能對腰骨有益，節省醫藥費這個深奧的道理樓主可能真是不懂。」

不過亦有部分網民同意事主的想法，「公司內，張椅某程度代表地位，不是你喜歡坐那一張椅就那一張椅，如果我是老闆，會叫他把椅子搬回家。晚點換了張大一點的枱、換了自己的電腦、用不用老闆都換了他。」、「有不少公司張椅的款式是跟職位高低的，不是你怎樣都可以。而且公司又不是你的，就算你付款買張椅，情形就等於住公屋整個僭建窗口一樣，HR絕對可以以你影響公司內部設計一致性為理由警告你。而且如果你張椅比上司的還要大，就等如老闆駕駛豐田，你駕駛波子上班一樣，保證你無運行。」

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責任編輯：黃苑筠