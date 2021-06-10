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【新股IPO】泉源堂大藥房遞交上市申請 擬集資約2億至3億美元

股樓投資 18:38 2021/06/10

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內地智慧零售藥房成都泉源堂大藥房向聯交所提交主版上市申請，據了解，公司目標將集資大約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），花旗及海通國際為其聯席保薦人。

根據初步招股文件所示，泉源堂在中國內地主要經營全渠道零售藥房業務，業務主要包括新零售業務（包括：線下零售藥房及O2O零售業務）、B2C零售業務等。

目前已設立了369間綫下零售藥房以及38間綫上藥房，而直至2020年底跟超過1000間製藥企業合作，藥房SKU數量超過3萬種。公司收入方面，截至去年全年收入按年增45.6%至12.5億元（人民幣，下同），年度虧損錄1.55億元，2019年同期錄1.66億元虧損。

據了解，中生製藥(01177)為其股東，並透過附屬QYT及裕勢持有公司上市前合共近33.4%股份。另外上市前投資者則包括美國投資公司海納國際、上海方正韓投股權投資、重慶國資委旗下和亞投資及景誠(成都)股權投資基金等。

【異動股】匯量科技曾急升近15%　瑞銀指市場低估了其平台潛力　獲上調目標價逾三成 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

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