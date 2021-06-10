【電子消費券】領展向AlipayHK客戶派500萬元街市現金券　AlipayHK為新用戶提供70元領展迎新獎賞

▲ 領展將獨家向AlipayHK客戶派發總值500萬元的領展街市現金券。

5000元電子消費券詳情快將公布，電子消費券公布前，領展 （00823） 與AlipayHK率先宣布，領展將獨家向AlipayHK客戶派發總值500萬元的領展街市現金券，同時AlipayHK亦將在7月為新用戶提供70元領展迎新獎賞，以及其他多重現金獎賞優惠，市民可於領展旗下商場及鮮活街市使用。

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領展租務（香港）及資產管理（中國）總監霍業生表示，電子支付系統減少人手與物件接觸，交易方式更方便和衛生，希望在政府即將推出電子消費券計劃之際，透過領展與AlipayHK的聯合推廣活動，鼓勵商戶更廣泛地採用電子支付系統。

現時申請AlipayHK「商戶碼」的新商戶，除了安裝費用全免，並可於政府電子消費券使用期內獲減免手續費。使用AlipayHK的零售商戶，更同時可收取內地支付寶用戶的款項；意味中港重新通關後，相關商戶可同時服務粵港澳大灣區內7,000萬支付寶用戶。

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