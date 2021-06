【教育積木人@iM網欄】家長做什麼會對小朋友的學術成績影響較大？

五月尾,天氣異常熾熱,人心更熱!傍晚時分,小街多了一條長長的人龍,原來是暑期活動公開報名的日子,家長群蜂擁而至,只求派得一張暑期班報名先後籌,像抽居屋、抽學位,先到先得!今年暑期活動特別搶手,原來與疫情有關,因為今年所有暑期班有人數限制,可以參與的人數大幅減少,就算需求大也不能開新班,大家都要嚴格遵守相關場所的人數限制。報班最熱門的是哪些課程?不用懷疑,就是那些與學術有關的,什麼升小準備班、中文精讀班、英語拼音班等等,火速爆滿,很多家長提前排隊也未能報名。家長目的顯而易見,不外乎是求個好成績,大家都不希望孩子在暑假期間浪費時間,希望用盡每分每秒,為學業打拼。

如果家長想小朋友成績有所提升,除了報班、找補習老師等方法外,是否別無他法?讀到這裏,大家不妨沉默深思數秒 —— 時間夠!大家在深思的過程中,是否仍只想到找補習、買練習或與小朋友一起做練習等安排?但原來根據一份在2020年由韓國學者在學術期刊Education and Urban Society 發表的文章,這些方法成效有限!

2020年韓國學者Sung Won Kim發表了一篇文章,整合了自1990至2017年間,在亞洲區不同地方(台灣、日本、南韓、香港、新加坡及澳門)發表的文獻,就家長參與(Parental involvement)對學齡兒童(4-18歲)的學術成績(包括國際評估PISA等)影響作比較。簡單而言,就是比較「家長做什麼會對小朋友的學術成績影響較大?」文章指出:原來我們所想的:做練習、幫小朋友找補習老師、陪太子讀書等慣性行為雖然都能正面地提升小朋友的學術成績,但影響最大的,原來是一些稱為Academic Socialization(學術社教化)的行為,例如家長從生活中活用不同的知識,引領孩子提升對學術追求的興趣、家長與子女一起設定可行的學習期望及目標,以及家長以身作則,展現自己對學習的態度及熱枕。

父母參與孩子生活的「類別」 綜合效果平均數 (對提升孩子的學術成績影響力) 學校參與(如:與老師聯絡、參與家教會活動等) +.05 家庭支援(如協助、監督孩子做功課、親子溝通、親子伴讀圖書等) +.08 學術社教化(確定學習目標、學業期望、家長分享求學的態度等) +.31 父母參與孩子生活的「項目」 綜合效果平均數 (對提升孩子的學術成績影響力) 家長幫助子女完成功課 -.01 家長監察子女做功課 +.03 家長帶子女參加知識性活動 +.13 親子日常交流想法 +.13

取材及修改自資料 (Kim, 2020)

落實到生活,家長可以做哪些具體行為支援子女學習?以下舉一些生活例子供大家參考:第一,放假期間,家長可以帶子女參與有意義的活動,例如:參觀科學博物館、去親子農場等,家長在過程中講解項目,也與子女一起交流大家的感受及看法;第二,茶餘飯後,家長也可與孩子一起玩棋盤遊戲等,在過程中與子女多溝通,了解大家的致勝策略,也可以鼓勵孩子在逆境中沉著應戰;第三,日常可與子女一起讀繪本或討論新聞,從中了解孩子的自我看法與期望、家長亦可在過程中探索孩子的強、弱項,積極鼓勵孩子發揮強項。

看到這裏,你可能會覺得好奇怪,以上建議與孩子的學業成績有什麼關係?其實家長如果能夠有效激發孩子的學習自主性,引導他們有目標地推動自己學習,對孩子的學術成績影響最大。「功課」、「學習」從來都不應是家長的事,更不應是補習老師的事,而是學生自己的事,家長在過程中擔當陪伴者的角色,與學生一起學習,多坦誠溝通大家的想法和感受,認清及接納孩子的能力及發展可行性,或者比報升中應試班、請補習名師來得更重要。這個暑假,家長不妨開放思維,多構思各種各樣具價值的親子活動,從多角度引領孩子找到「學習的原動力」!

參考資料:

Kim, S. W. (2020). Meta-analysis of parental involvement and achievement in East Asian countries. Education and Urban Society, 52(2), 312–317.

