【教育積木人@iM網欄】家長做什麼會對小朋友的學術成績影響較大？

五月尾，天氣異常熾熱，人心更熱！傍晚時分，小街多了一條長長的人龍，原來是暑期活動公開報名的日子，家長群蜂擁而至，只求派得一張暑期班報名先後籌，像抽居屋、抽學位，先到先得！今年暑期活動特別搶手，原來與疫情有關，因為今年所有暑期班有人數限制，可以參與的人數大幅減少，就算需求大也不能開新班，大家都要嚴格遵守相關場所的人數限制。報班最熱門的是哪些課程？不用懷疑，就是那些與學術有關的，什麼升小準備班、中文精讀班、英語拼音班等等，火速爆滿，很多家長提前排隊也未能報名。家長目的顯而易見，不外乎是求個好成績，大家都不希望孩子在暑假期間浪費時間，希望用盡每分每秒，為學業打拼。

如果家長想小朋友成績有所提升，除了報班、找補習老師等方法外，是否別無他法？讀到這裏，大家不妨沉默深思數秒 —— 時間夠！大家在深思的過程中，是否仍只想到找補習、買練習或與小朋友一起做練習等安排？但原來根據一份在2020年由韓國學者在學術期刊Education and Urban Society 發表的文章，這些方法成效有限！

2020年韓國學者Sung Won Kim發表了一篇文章，整合了自1990至2017年間，在亞洲區不同地方（台灣、日本、南韓、香港、新加坡及澳門）發表的文獻，就家長參與（Parental involvement）對學齡兒童（4-18歲）的學術成績（包括國際評估PISA等）影響作比較。簡單而言，就是比較「家長做什麼會對小朋友的學術成績影響較大？」文章指出：原來我們所想的：做練習、幫小朋友找補習老師、陪太子讀書等慣性行為雖然都能正面地提升小朋友的學術成績，但影響最大的，原來是一些稱為Academic Socialization（學術社教化）的行為，例如家長從生活中活用不同的知識，引領孩子提升對學術追求的興趣、家長與子女一起設定可行的學習期望及目標，以及家長以身作則，展現自己對學習的態度及熱枕。

父母參與孩子生活的「類別」 綜合效果平均數 （對提升孩子的學術成績影響力） 學校參與（如：與老師聯絡、參與家教會活動等） +.05 家庭支援（如協助、監督孩子做功課、親子溝通、親子伴讀圖書等） +.08 學術社教化（確定學習目標、學業期望、家長分享求學的態度等） +.31 父母參與孩子生活的「項目」 綜合效果平均數 （對提升孩子的學術成績影響力） 家長幫助子女完成功課 -.01 家長監察子女做功課 +.03 家長帶子女參加知識性活動 +.13 親子日常交流想法 +.13

取材及修改自資料 (Kim, 2020)

落實到生活，家長可以做哪些具體行為支援子女學習？以下舉一些生活例子供大家參考：第一，放假期間，家長可以帶子女參與有意義的活動，例如：參觀科學博物館、去親子農場等，家長在過程中講解項目，也與子女一起交流大家的感受及看法；第二，茶餘飯後，家長也可與孩子一起玩棋盤遊戲等，在過程中與子女多溝通，了解大家的致勝策略，也可以鼓勵孩子在逆境中沉著應戰；第三，日常可與子女一起讀繪本或討論新聞，從中了解孩子的自我看法與期望、家長亦可在過程中探索孩子的強、弱項，積極鼓勵孩子發揮強項。

看到這裏，你可能會覺得好奇怪，以上建議與孩子的學業成績有什麼關係？其實家長如果能夠有效激發孩子的學習自主性，引導他們有目標地推動自己學習，對孩子的學術成績影響最大。「功課」、「學習」從來都不應是家長的事，更不應是補習老師的事，而是學生自己的事，家長在過程中擔當陪伴者的角色，與學生一起學習，多坦誠溝通大家的想法和感受，認清及接納孩子的能力及發展可行性，或者比報升中應試班、請補習名師來得更重要。這個暑假，家長不妨開放思維，多構思各種各樣具價值的親子活動，從多角度引領孩子找到「學習的原動力」！

參考資料：

Kim, S. W. (2020). Meta-analysis of parental involvement and achievement in East Asian countries. Education and Urban Society, 52(2), 312–317.

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

更多教育積木人──彭樂謙、黎韻賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！