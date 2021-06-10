【大行點睇】市場憂慮因素見改善 野村料恒大物業股價倍升？

野村發表報告，指恒大物業 （06666） 在6月股價急跌近兩成，主要市場憂慮母公司中國恒大 （03333） 流動性出現問題，加上IPO鎖定期屆滿，令股價出現壓力。不過，野村認為市場對此過度緊張，恒大流動性見改善，而恒大物業今年來自第三方的業務擴張亦優於預期，而鎖定期結束後，基石投資者及IPO投資者已出售近2.5%已發行股本，料未來沽壓有望改善。

野村指恒大物業現時估值相當於預測明年市盈率12.5倍，較行業平均21.5倍明顯被低估，該行預計公司將有多個股價催化劑，包括潛在併購、上半年或發盈喜，以及回購決議或於6月15日的股東大會獲得批准，因此給予公司「買入」評級，目標價維持在18.5元。

恒大物業今日股價跌1.6%至8.87元。

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