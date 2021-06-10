  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (四) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】市場憂慮因素見改善 野村料恒大物業股價倍升？

股樓投資 17:13 2021/06/10

分享：

野村發表報告，指恒大物業 （06666） 在6月股價急跌近兩成，主要市場憂慮母公司中國恒大 （03333） 流動性出現問題，加上IPO鎖定期屆滿，令股價出現壓力。不過，野村認為市場對此過度緊張，恒大流動性見改善，而恒大物業今年來自第三方的業務擴張亦優於預期，而鎖定期結束後，基石投資者及IPO投資者已出售近2.5%已發行股本，料未來沽壓有望改善。

野村指恒大物業現時估值相當於預測明年市盈率12.5倍，較行業平均21.5倍明顯被低估，該行預計公司將有多個股價催化劑，包括潛在併購、上半年或發盈喜，以及回購決議或於6月15日的股東大會獲得批准，因此給予公司「買入」評級，目標價維持在18.5元。

恒大物業今日股價跌1.6%至8.87元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國 回購 IPO 恒大 市盈率 物業 恒大物業（06666） 中國恒大（03333）

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】學懂放下 解開心結 放下 是一種慈悲 需要勇氣，更需要智慧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段