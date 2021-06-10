建構互助合一團隊 實踐財策使命　JK Family疫市中更顯專業價值

投資界有一說法：愈優質的資產在逆市中愈能顯出價值！箇中道理放諸專業理財顧問身上亦然。過去一年多，各行各業備受疫情衝擊，不過有理財顧問憑藉傑出團隊文化，配合專業知識和態度，加上善用理財顧問多元化的產品平台，贏得客戶信任，在「疫」市中創業績新高。所說的，正是由康宏理財高級業務拓展總監鄺中平（John）所創立的JK Family。

John於千禧年加入康宏成為理財顧問，多年來成績斐然。在團隊上下一心、通力合作下，平均生意額及總生意額一直位列公司三甲。就在爆發疫情之際，今年首季迎來營業額創歷年新高、團體個人平均生意額也佔全公司首位。直至今年6月初，生意額亦較去年上升85%，現時團隊總人數接近300人。

▲ 鄺中平表示，面對急速變化的市場環境，保持正向思維，懂得危中找機，乃其團隊的致勝之道。

危中有機 保持正向思維

能在這種市況創佳績，John不諱言團隊擅打「逆境波」。「入行多年遇過不少經濟低潮，如金融海嘯，當時也是位列全公司團體個人平均營業額首位。而去年大流行爆發初期，我和團隊中的領袖已及早作出應對，例如採用視像會議加強同事溝通，利用社交媒體進行宣傳，又積極物色地方讓客戶安心與理財顧問見面。在專業考試停辦期間，我們把握機會加強培訓，協助新同事投入工作。」

入行以來經歷過無數挑戰的John表示，保持正向思維，懂得危中找機，是團隊的致勝之道。他舉例指，「疫」市期間客戶對保險及保費融資產品興趣大增；同時不少打工仔亦因在家工作，變相更多時間管理個人資產， 這些都為團隊帶來機遇。「在市場信息混亂時，客戶更需要我們的專業意見，並為他們提供可行的理財策劃方案。而只有具備豐富專業知識，始能有效思考如何在疫情中發掘商機。而我和各團隊領袖也會跟前綫同事分享市場意見，鞏固他們的信心。」

上下一心 發揮互助精神

憑藉專業知識守護客戶資產，是贏得客戶信任的關鍵。而團隊上下團結一致、互相扶持，則是JK Family不斷壯大的原因。John強調，我們每位領袖都由前綫出身，對基層同事的處境相當了解；團隊領袖亦會與新同事一起見客，務求增強他們實戰經驗。「即使今天身處領導位置，我們仍與前綫同事一起拼搏。上下一心，正是團隊其中成功的關鍵。」

John補充，培訓系統及互助文化對於理財顧問團隊亦為重要。尤其康宏涵蓋市場上大部分的理財產品，且類型多元，而各同事可能精於不同產品範疇。若同事不熟悉個別理財工具，可向團隊內的「專家」求教，大家都會傾囊相授。此舉不但營造團隊的無私分享文化，亦給予同事學習和成長空間，變相增強同事的安全感，讓他們更有信心追求卓越。

體現專業價值 團隊茁壯成長

的確，JK Family的流失率一向偏低，更因快樂的工作氛圍及團隊專業態度，多年來吸引不少同事的伴侶、親友甚至客戶加入。去年，團隊的招聘人數更較2019年大幅增加4倍。John感恩一路上遇到一班好同事，為JK Family打好基礎，讓他更有系統地帶領團隊。惟John重申，理財顧問不單只追求業績，更重要是使命實踐。「過去我們透過理財策劃幫助不少客戶改變人生。透過運用專業知識照顧客戶不同人生階段的需要，才能真正體現理財顧問的核心價值。 」

▲ 團隊上下團結一致、互相扶持，是JK Family不斷壯大的原因。

滙聚團隊成員優勢 發揮協同效應

於2008年由會計師轉投財策行列的王耀忠（William）正是團隊領袖其中之一。William建立了自己的團隊Synergy，且雲集銀行、保險、券商等資產管理等專才。「我們和JK Family的理念一脈相承，憑着團結精神把各成員的優勢滙合起來，發揮一加一大於二的協同效應（Synergy）。」

William亦無私奉獻培育每位成員，對同事一直關心，務求給予充分扶持。與此同時， Synergy亦以成為客戶的可靠夥伴為己任，用心了解客戶真正需要，助他們選擇合適理財工具，致力發展為一支提供全面理財策劃的隊伍。

William團隊的成績說明一切，即使經濟遇冷鋒，逆市中仍保持強勁增長。自2018至2020年間，Synergy一直位列公司團隊業績頭三名，今年首季更以兩倍業績超越第二位的隊伍獨佔鰲頭。William說：「我們不是銷售金融產品，而是客戶的顧問，是與他們共同成長的人生夥伴！」

▲ William（後排中）表示，在團隊上下一心、通力合作下，Synergy一直位列公司團隊業績頭3名，今年首5個月更佔公司首位業績，且屢獲殊榮。

（資料由客戶提供）