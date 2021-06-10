天水圍Wetland Seasons Bay主打中小型單位　有天橋接駁至輕鐵濕地公園站

樓市續旺，多個新盤緊接登場，其中新地（00016）旗下天水圍濕地公園路第一期全新項目，正式命名為「Wetland Seasons Bay」。值得留意的是，「Wetland Seasons Bay」毗鄰系內已屆交樓階段的「Wetland Seasons Park」，而該盤預計關鍵日期為2022年6月30日，即樓花期不足一年。

新地副董事總經理雷霆指「Wetland Seasons Bay」料可於月內獲批預售樓花同意書，並將盡快推出，最快於下月開售。他續說，第1期「Wetland Seasons Bay」較「Wetland Seasons Park」更貼近濕地公園，毗鄰輕鐵濕地公園站，並鄰近深圳灣公路大橋，可快捷連接深圳南山區。

新地代理總經理胡致遠說「Wetland Seasons Bay」分三期發展，提供約2,000伙單位，而第一期由6座9至10層高的低密度住宅大樓、以及10幢6層高的別墅組成，提供1,224伙單位，其中標準分層單位佔項目整體單位約85%，而餘下逾15%為住宅大樓及別墅之特色單位，戶型方面，項目設開放式至四房間隔，另設特色單位，其中約七成為兩房或以下間隔。他又提到，整個項目設有3萬呎商舖樓面，另有天橋接駁至輕鐵濕地公園站。

被問到集團推盤部署，雷霆透露，除了Wetland Seasons Bay，今年仍有多個新盤打算出售，如元朗「The YOHO Hub」、北角「海璇II」、元朗「PARK YOHO」、太子道西「Prince Central」等。他續說，本年一、二手樓市表現活躍，成交量較去年上升一倍，集團相信隨着下半年中港可能通關，將大大加強市民置業信心。

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