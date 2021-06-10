CSL及數碼通支援Apple Watch「家庭共享設定」功能　最低平均月費為21港元

▲ 本地流動電訊商csl及數碼通分別推出Apple Watch家人共享服務計劃。

蘋果於上年發布的watchOS 7系統新增「家人共享設定」功能，並開放香港地區Apple Watch用戶使用。本地有流動電訊商推出Apple Watch家人共享服務計劃，每月月費最低為21元。

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去年9月份，本地流動電訊商csl已率先支援該功能，數碼通亦於今（10日）正式宣布，為本地用戶提供「Family SmartShare 家庭智共享」服務。上述兩間電訊商的客戶，可在升級iOS 14或以上版本的iPhone 6s或以上型號、Apple Watch Series 4或以上型號、watchOS 7或以上版本的Apple Watch SE分享網絡數據。

數碼通推出的「家庭智共享」計劃平均月費為21港元，csl計劃月費則為22至28港元，兩者需視乎服務計劃而定，有興趣人士可點擊網站了解詳細內容。

要設定「家庭共享設定」功能，用戶只需配對Apple Watch與iPhone，再選擇Apple Watch的文字大小，設定密碼，輸入使用該家庭成員的Apple ID。然後將手錶加到個人流動網絡計劃中，選擇是否與Apple Watch共用目前的Wi-Fi網絡。

責任編輯：李寶如