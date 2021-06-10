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【緣份到了@iM網欄】學懂放下 解開心結 放下 是一種慈悲 需要勇氣，更需要智慧

名人薈萃 17:15 2021/06/10

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以下有兩個關於放下的故事: 

 

有一天，一休禪師帶領徒弟外出，在途中遇到山洪爆發，沖斷橋樑。師徒二人只好涉水而過。

 

這時禪師看到岸邊有一位女子，因水流急不敢過河，於是禪師慈悲地背她過河。

 

過河後禪師帶著弟子繼續趕路，好像剛才那件事沒有發生一樣。

 


事後，禪師就忘記了這件事情，但是徒弟卻始終掛礙著。有天，徒弟再也忍耐不住，就問禪師說：「師父，弟子有一件事幾個月來始終困惑不清，無法釋懷，請師父開示。」

 

禪師說：「什麼事呢？」


徒弟說：「平時師父教導我們要遠離女色，但師父您卻自己背女子過河，這個是什麼原因？」

 

禪師一聽，吃驚的說：「噢！原來你還在為那女子起煩惱呀！我早把那女子放下來了，沒想到你卻一直背在身上！」

 


第二個故事:
 

以前，有個修行人捧著一束鮮花，虔誠的來供養佛。
佛陀問修行人：「你今天來此供佛，是否心有所求？」
修行人說：「世尊，我只是個修道人，別無所求，但為『求道』。」


佛陀就告訴他：「好！你既然是來『求道』，那就『放下』吧！」
於是，修行人就把『花放下』，雙手合十。

佛陀又告訴他：「再放下！」
修行人覺得奇怪，於是，把『兩手也放下』

 

 

佛陀又說：「還要放下！」
修行人不解地問：「世尊！花和手我都已放下，還有什麼要放下的呢？」
佛陀說：「你有求的這念心也要『放下』。」

修行人，當下大徹大悟。

 

「放下、放下、再放下」，只因我們『心有所求』，學佛就是要學「懂得如何放下」，或許要一輩子，但卻值得去學。

當人越追求放下，一心求放下，急著想放下，其實就是執著，因為執著所以痛苦。放下並不是放棄，懂得放下，就可輕裝前進；懂得放下，就可擺脫煩惱的束縛、身心自在，越能放下，越能拿起，越能取得成功。

 

「放下」，不僅是一種解脫的心態，更是一種清醒的智慧。

當我們緊握雙手，裡面什麼也沒有；

當我們打開雙手，世界就在我們手中。

我們老想把什麼東西都緊緊抱住，殊不知，有些東西原本就不屬於你。

小捨小得，大捨大得，不捨不得，越捨越得。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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