Fastly：程式出錯導致網絡大癱瘓 與黑客無關

雲端服務供應商Fastly出現技術問題，累全球多個大型網站周二（8日）突然癱瘓近1小時。Fastly調查後發現是代碼漏洞（bug）所致，與黑客無關。Fastly指該錯誤程式代碼被觸發1分鐘後，該公司就已檢測到。有機構表示，雖然Fastly造成網站癱瘓時間不長，但影響很大。

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總部位於美國三藩市的互聯網雲端服務供應商Fastly，周二晚公布調查結果，表示相信事件與其內容分發網絡（CDN）服務相關。

公司稱在5月的一次系統更新中，有程序錯誤（bug）未被發現，直至6月8日有客戶更新設置時，觸發了該錯誤，導致公司85%網絡陷入癱瘓。Fastly表示，癱瘓發生1分鐘後公司就已發現，並在49分鐘內恢復95%網絡運作。

公司為是次癱瘓致歉，Fastly工程與基建高級副董事羅克韋爾（Nick Rockwell）承認，是次是1宗嚴重事故，影響公司客戶及依賴這批客戶的人士。

Fastly客戶眾多，並包括亞馬遜（Amazon）、Twitter、英國廣播公司（BBC）等大型企業。根據搜尋引擎優化機構Reboot推算，是次網站癱瘓中，單是亞馬遜就可能損失了3,200萬美元（約2.5億港元）收入。

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Fastly成立於2011年，為世界各大網站提供CDN服務，以加快網站下載速度。大數據分析公司Kentik互聯網分析總監馬多里（Doug Madory）表示，普羅民眾其實每天都接觸到Fastly，但不會察覺。

英國網絡安全企業Cygenta聯合總裁巴克（Jessica Barker）形容，CDN工作內容就是減少網絡摩擦，就像現實世界的圖書館，令民眾可以避免到出版社尋找書籍，在社區中就能找到。CDN可幫助網站應付瀏覽量突然湧入，同時協助網站抵禦透過龐大瀏覽量，試圖癱瘓網站的攻擊。

責任編輯：李俊儀