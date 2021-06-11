  • 29°C
香港時間 : 2021611日 (五) 08:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【微軟outlook】微軟重推Cortana語音助理　Outlook 新增語音寫信功能

科技 08:00 2021/06/11

分享：

微軟重推Cortana語音助理，Outlook應用程式提供的所有服務均支援該功能。（微軟官方圖片）

微軟日前於Outlook應用程式重推Cortana語音助理，大大提升用戶工作效率。用戶現可透過啟動語音模式搜尋資料、編寫電子郵件或預約會議行程。

【MWC】三星於MWC大會期間舉行綫上發布會　Galaxy Watch智能手錶將成為主角　

微軟早在2015年推出 Cortana，卻於今年初中止其服務。 微軟指，這次重推Cortana語音助理，Outlook應用程式提供的所有服務均支援該功能。全新Cortana支援語音功能將首先在 iOS 版 Outlook 登陸，Android版則會稍後推出。

Outlook應用程式將出現新加號圖示，讓用戶啟動Cortana語音助理。他們可籍該功能搜尋工作檔案和行事曆項目等，甚至可使用語音快速附加檔案到電郵中。

該應用程式亦引入逐字稿聽寫功能，用戶可在 iOS 以語音回覆訊息，又或使用語音轉文字（Speech-to-Text）功能撰寫新郵件。

同時，微軟於日前單獨推出Scheduler Microsoft 365排程程式服務 。用戶可透過Cortana語音助理編寫及確認會議行程，當他們說出「Cortana！請替我安排時間開會。」後， Scheduler排程程式便會自動找出最適合的時間安排會議。

【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬

【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元 確保數據不外洩

責任編輯：陳泳如

相關文章

【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠　逾400間百佳+屈臣氏銷售點
2021/06/10
【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠　逾400間百佳+屈臣氏銷售點
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬
2021/06/10
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬
【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩
2021/06/10
【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩

你可能感興趣

【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠　逾400間百佳+屈臣氏銷售點
15:48 2021/06/10
【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠　逾400間百佳+屈臣氏銷售點
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬
16:00 2021/06/10
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬
【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩
20:11 2021/06/10
【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩
手機Apps 電腦軟件 語音助理 iOS Android

下一篇文章

【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧