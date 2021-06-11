【微軟outlook】微軟重推Cortana語音助理　Outlook 新增語音寫信功能

▲ 微軟重推Cortana語音助理，Outlook應用程式提供的所有服務均支援該功能。（微軟官方圖片）

微軟日前於Outlook應用程式重推Cortana語音助理，大大提升用戶工作效率。用戶現可透過啟動語音模式搜尋資料、編寫電子郵件或預約會議行程。

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微軟早在2015年推出 Cortana，卻於今年初中止其服務。 微軟指，這次重推Cortana語音助理，Outlook應用程式提供的所有服務均支援該功能。全新Cortana支援語音功能將首先在 iOS 版 Outlook 登陸，Android版則會稍後推出。

Outlook應用程式將出現新加號圖示，讓用戶啟動Cortana語音助理。他們可籍該功能搜尋工作檔案和行事曆項目等，甚至可使用語音快速附加檔案到電郵中。

該應用程式亦引入逐字稿聽寫功能，用戶可在 iOS 以語音回覆訊息，又或使用語音轉文字（Speech-to-Text）功能撰寫新郵件。

同時，微軟於日前單獨推出Scheduler Microsoft 365排程程式服務 。用戶可透過Cortana語音助理編寫及確認會議行程，當他們說出「Cortana！請替我安排時間開會。」後， Scheduler排程程式便會自動找出最適合的時間安排會議。

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責任編輯：陳泳如