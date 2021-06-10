  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源‧來自有機@iM網欄】掌握日常簡易護膚方法 告別腳跟龜裂、砂紙肌

名人薈萃 20:00 2021/06/10

分享：

 

夏日炎炎大家經常穿着短袖衫、短褲、短裙，防曬止汗之餘，不要忘記護理一下手腳皮膚，尤其是手踭和腳跟，這些最容易被忽略的部位，其實非常乾燥，腳跟龜裂不少朋友都有；此外，如果長期缺乏護理，手踭都可能會乾到好似砂紙那樣粗糙，我稱之為「砂紙肌」。

 

平時大家搽潤膚膏，會記得搽雙手，一年四季都會搽；冬天大家一般都會記得滋潤身體皮膚，夏天就通常會忽略，尤其是手踭！手踭經常會同枱面、櫈的扶手磨擦，久而久之，皮膚會有一個自我保護機制，增加角質的厚度，如果皮膚保濕不足，就會逐漸變得乾燥同厚硬，形成好像「砂紙」的狀態。

 

至於我們的腳踭，由於支撐了全身的重量，平日活動走路又會經常磨擦，刺激皮膚角質層產生自我防禦作用，令腳板底的皮增厚形成好像咕臣的保護層，所以腳踭的角質層比身體的其他部位都要厚。這層厚硬的腳皮缺乏彈性，如果加上足部皮膚非常乾燥，便很容易形成裂紋。

 

角質層越厚，皮膚的彈性就相應越少，當它厚到承受不了腳部活動的拉扯時，就會形成局部撕裂，造成細而深的直裂傷口，裂至真皮層中的神經血管就會產生痛楚、見紅，嚴重時更會出血，即所謂的「腳踭龜裂」。

 

比起手踭，腳板底問題會更嚴重、皮膚更容易乾燥，腳板底因為缺乏毛囊和皮脂腺，在秋冬乾燥的日子，空氣中的濕度不足，或者低溫也會令到腳踭出汗減少，腳踭缺乏皮脂膜防止角質層水分蒸發；在夏天大家多着涼鞋、經常赤腳，雙腳缺乏保護，磨擦也增加，龜裂的情況可能會加劇。

 

其實不只是手踭、腳跟，有些朋友可能連手臂和小腿皮膚都會好乾燥而出現一些小皮仔、或者碰一下都會出現白色乾紋，這些都是皮膚缺水的癥狀。冬天穿長袖衫遮住，加上多數會搽潤膚膏，問題相對輕微和隱藏；但到夏天，短衫短褲，又沒有搽潤膚膏，問題即刻現形。

 

有什麼方法可解決「砂紙肌」同「腳踭龜裂」?

 

首先是逐步並定期去除死皮。很多朋友都會用浮石磨腳底，浮石Pumice是火山噴發的岩漿冷卻後形成的一種礦物質，質地軟，密度低能浮於水面，故稱為浮石。浮石表面相當粗糙，用它來磨皮膚要格外小心，容易造成皮膚破損流血，切忌用在乾燥皮膚上！另外，磨砂後的死皮也容易藏在浮石表面的小孔內，加上洗手間的濕度，可能會成為細菌的溫床。

 

坊間已經有一些更安全有效的替代品，例如全天然的Chagrin Valley足部絲瓜絡磨砂梘，它混合經過細磨的浮石、有機向日葵油、有機椰子油、有機特級初榨橄欖油、有機棕櫚油、有機初榨乳木果油、切碎的絲瓜絡、薄荷葉、薄荷醇和茶樹精油等，透過在濕皮膚上磨砂，幫助去除足部、手踭和膝蓋等粗糙而厚硬的死皮和繭，亦可幫助去除雙手非常頑固的污垢，而毋須使用刺激性的化學物質。每星期兩次沖涼時，用磨砂梘重點在身體有厚皮的位置輕輕磨砂，可幫助逐步去除這些頑固厚皮。

 

除了定期做磨砂，也要每日塗上潤膚膏，你的皮膚一年四季都在操勞，值得你每天都給她一點滋潤呵護！Chagrin Valley有機足部腳跟修護膏是我的私心推介，最愛每晚沖涼後按摩雙腳包括小腿，幫助滋潤軟化皮膚，同時所含的有機薄荷精油有助促進血液循環，舒緩腳部的繃緊和酸痛。我會建議大家按摩後穿上綿襪保護雙足，幫助皮膚吸收當中的滋潤成份，減少磨擦，每天都這樣做，很快你便看見果效！

 

總結來說，皮膚護理其實不複雜亦不費時，就是每天花一點點時間，讓皮膚保持健康，一定勝於「出事」後大費周章啊！

 

 

作者_ 杜勵霏Dorothy _簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店。從單純地相信品牌，到決意學識什麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

MeWe專頁：https://mewe.com/p/estivallife盛酷生活

更多源‧來自有機@Dorothy的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 杜勵霏Dorothy

欄名 : 源‧來自有機

最新專欄文章 更多

【源‧來自有機@iM網欄】如何選擇防曬產品？ 拆解對物理防曬的謬誤
2021/05/26
【源‧來自有機@iM網欄】如何選擇防曬產品？ 拆解對物理防曬的謬誤
【源‧來自有機@iM網欄】香體露止汗劑原來歷史悠久 天然有機認證產品更安全有效
2021/05/12
【源‧來自有機@iM網欄】香體露止汗劑原來歷史悠久 天然有機認證產品更安全有效
【源‧來自有機@iM網欄】有效對付眼紋、眼袋 有機超級種籽是皮膚超級食物
2021/04/29
【源‧來自有機@iM網欄】有效對付眼紋、眼袋 有機超級種籽是皮膚超級食物
【源‧來自有機@iM網欄】尋找「問題肌解決師」 KO口罩肌煩惱
2021/04/14
【源‧來自有機@iM網欄】尋找「問題肌解決師」 KO口罩肌煩惱
【源‧來自有機@iM網欄】從產品選擇至日常習慣着手 防掉髮、育髮簡易法則
2021/03/17
【源‧來自有機@iM網欄】從產品選擇至日常習慣着手 防掉髮、育髮簡易法則
薄荷 椰子油 化學 按摩 防曬護理 品牌 保濕 護理

上一篇文章

【轉廢為材】Nike回收兩萬對運動鞋轉化出再生材料 打造全港首個Nike Grind 特色籃球場 將藝術、環保與運動結合

下一篇文章

【大行點睇】瑞銀指中國資本市場改革處正確軌道 首予中金公司「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目