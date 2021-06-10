【源‧來自有機@iM網欄】掌握日常簡易護膚方法 告別腳跟龜裂、砂紙肌

夏日炎炎大家經常穿着短袖衫、短褲、短裙，防曬止汗之餘，不要忘記護理一下手腳皮膚，尤其是手踭和腳跟，這些最容易被忽略的部位，其實非常乾燥，腳跟龜裂不少朋友都有；此外，如果長期缺乏護理，手踭都可能會乾到好似砂紙那樣粗糙，我稱之為「砂紙肌」。

平時大家搽潤膚膏，會記得搽雙手，一年四季都會搽；冬天大家一般都會記得滋潤身體皮膚，夏天就通常會忽略，尤其是手踭！手踭經常會同枱面、櫈的扶手磨擦，久而久之，皮膚會有一個自我保護機制，增加角質的厚度，如果皮膚保濕不足，就會逐漸變得乾燥同厚硬，形成好像「砂紙」的狀態。

至於我們的腳踭，由於支撐了全身的重量，平日活動走路又會經常磨擦，刺激皮膚角質層產生自我防禦作用，令腳板底的皮增厚形成好像咕臣的保護層，所以腳踭的角質層比身體的其他部位都要厚。這層厚硬的腳皮缺乏彈性，如果加上足部皮膚非常乾燥，便很容易形成裂紋。

角質層越厚，皮膚的彈性就相應越少，當它厚到承受不了腳部活動的拉扯時，就會形成局部撕裂，造成細而深的直裂傷口，裂至真皮層中的神經血管就會產生痛楚、見紅，嚴重時更會出血，即所謂的「腳踭龜裂」。

比起手踭，腳板底問題會更嚴重、皮膚更容易乾燥，腳板底因為缺乏毛囊和皮脂腺，在秋冬乾燥的日子，空氣中的濕度不足，或者低溫也會令到腳踭出汗減少，腳踭缺乏皮脂膜防止角質層水分蒸發；在夏天大家多着涼鞋、經常赤腳，雙腳缺乏保護，磨擦也增加，龜裂的情況可能會加劇。

其實不只是手踭、腳跟，有些朋友可能連手臂和小腿皮膚都會好乾燥而出現一些小皮仔、或者碰一下都會出現白色乾紋，這些都是皮膚缺水的癥狀。冬天穿長袖衫遮住，加上多數會搽潤膚膏，問題相對輕微和隱藏；但到夏天，短衫短褲，又沒有搽潤膚膏，問題即刻現形。

有什麼方法可解決「砂紙肌」同「腳踭龜裂」?

首先是逐步並定期去除死皮。很多朋友都會用浮石磨腳底，浮石Pumice是火山噴發的岩漿冷卻後形成的一種礦物質，質地軟，密度低能浮於水面，故稱為浮石。浮石表面相當粗糙，用它來磨皮膚要格外小心，容易造成皮膚破損流血，切忌用在乾燥皮膚上！另外，磨砂後的死皮也容易藏在浮石表面的小孔內，加上洗手間的濕度，可能會成為細菌的溫床。

坊間已經有一些更安全有效的替代品，例如全天然的Chagrin Valley足部絲瓜絡磨砂梘，它混合經過細磨的浮石、有機向日葵油、有機椰子油、有機特級初榨橄欖油、有機棕櫚油、有機初榨乳木果油、切碎的絲瓜絡、薄荷葉、薄荷醇和茶樹精油等，透過在濕皮膚上磨砂，幫助去除足部、手踭和膝蓋等粗糙而厚硬的死皮和繭，亦可幫助去除雙手非常頑固的污垢，而毋須使用刺激性的化學物質。每星期兩次沖涼時，用磨砂梘重點在身體有厚皮的位置輕輕磨砂，可幫助逐步去除這些頑固厚皮。

除了定期做磨砂，也要每日塗上潤膚膏，你的皮膚一年四季都在操勞，值得你每天都給她一點滋潤呵護！Chagrin Valley有機足部腳跟修護膏是我的私心推介，最愛每晚沖涼後按摩雙腳包括小腿，幫助滋潤軟化皮膚，同時所含的有機薄荷精油有助促進血液循環，舒緩腳部的繃緊和酸痛。我會建議大家按摩後穿上綿襪保護雙足，幫助皮膚吸收當中的滋潤成份，減少磨擦，每天都這樣做，很快你便看見果效！

總結來說，皮膚護理其實不複雜亦不費時，就是每天花一點點時間，讓皮膚保持健康，一定勝於「出事」後大費周章啊！

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