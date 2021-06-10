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嘲梅根為愛女取名忽視黑人 英律師涉歧視遭停職

環球社會熱點 17:24 2021/06/10

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英國一名律師嘲笑哈里梅根為愛女取名時無向梅根的黑人母親致敬，涉發表種族歧視言論而遭停職。

英國哈里王子與夫人梅根的女兒上周五（4日）出生，哈里梅根以英女王暱稱與戴安娜名字為愛女命名，向兩名長輩致敬。但英國一名律師嘲笑哈里梅根為愛女取名時無向梅根的黑人母親致敬，涉發表種族歧視言論而遭停職。

【英國王室】傳愛女取名致敬英女王未獲准 哈里梅根反駁：有共識 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）為愛女取名「莉莉貝特."莉莉".戴安娜.蒙巴頓-溫莎」（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）。

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名字取自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）兒時暱稱，中間名字則來自戴安娜王妃（Princess Diana）。

由於哈里梅根夫婦一向關注種族議題，英國專欄作家伯奇爾（Julie Burchill）隨即於社交媒體Twitter發文，嘲諷兩人沒有透過女兒的名字來向「黑人性命攸關」（BLM）運動致敬。

伯奇爾發文指哈里梅根本來可為女兒命名為「Georgina Floydina」，來紀念遭白人警員跪頸致死的美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）

哈里梅根產假可放幾耐？ 最多5個月 【下一頁】

59歲的英國女律師托克（Joanna Toch）則回覆伯奇爾：

沒有多里亞？黑人姓名不攸關？

（No Doria? Don’t black names matter?）

托克諷刺哈里梅根沒有用梅根母親名字多里亞（Doria）來為女兒命名，是忽視黑人的表現。

兩人的言論隨即引起數百名網民批評，托克其後刪除個人資料及道歉，但仍遭所屬律師事務所停職。至於伯奇爾原本已為《電訊報》撰寫專欄5年，也因此事遭解僱。

責任編輯：鄭錦玲

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