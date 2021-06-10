【大行點睇】光大證券看好港股全年跑贏A股 建議重點關注6類股份

光大證券發表新一份策略報告，指出人民幣近期升值，主要由於高通脹及流動性充裕導致美元走弱，加上東南亞地區產業鏈受疫情影響所致。由於港股大多數公司的收入盈利俱來自內地，人民幣升值可使港股盈利預期上升，對港股構成利好。光大證券不但維持看好港股全年表現，且以整年度計算，港股表現或較A股優勝。主要由於獲經濟及企業盈利修復支撐，加上南下資金及海外資金有望持續流入港股。

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該行又建議，從兩大方向重點關注共6類股份。第一是盈利受疫情影響的低估值板塊，隨著發達市場疫情藉疫苗接種而逐步緩解，出行限制較大機會獲解凍下，汽車、航空和博彩等3大板塊可逐漸恢復。第二是以由下至上的方式，重點關注市場稀缺的成長類板塊，包括科技、醫藥和消費等3大類股。因反壟斷措施導致近月調整的科技股，估值和美國及內地上市同業相比呈現性價比優勢，出現長期布局機會。而在目前通脹環境下，具成本藉加價轉嫁能力的醫藥及食品股，俱值得重點關注。

光大亦在報告中，列出60多隻和人民幣匯率系數最高的港股通股份，系數愈高意味愈利好於人民幣升值。系數最高30隻股份如下。

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