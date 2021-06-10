【印度疫情】死亡人數再破紀錄 因地方政府計少數？

印度新冠疫情漸見緩和，確診及死亡人數已明顯下跌。但最新單日的新冠死亡人數卻打破紀錄，逾6,000人死亡。有指，數字急升與有地方政府漏報有關，因而把死亡人數大幅上調。醫療專家相信，死亡人數仍然被低估。

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印度比哈爾邦（Bihar）的衛生部因發現更多未匯報的死亡個案，讓周三（9日）單日的新冠死亡突然增加4,000人，錄得逾6,000人死亡。扣除急增的數字，印度單日新增死亡人數僅為2,197人。

比哈爾邦匿名衛生部官員向路透社披露，突然增加的死亡人數紀錄來自15日前，相信是上月已的數據，惟最近才上載至政府數據庫。官員指地方政府目前調查漏報，並批評此事是私人醫院的疏忽所致。

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印度醫療專家相信，因為人口最多的農村地區缺乏檢測工具及設施，醫院數目嚴重不足，當地感染及死亡人數遠較政府公布多，估計不少潛在新冠死者始終未將檢驗出，及在家中離世。

由於印度喪葬業資源因第二波疫情衝擊而嚴重短缺，不少家屬因此選擇在恆河棄屍或自行在岸邊埋葬死亡的家人，官方死亡數字可能進一步被低估。

責任編輯：吳漢培