【櫻淘魔法棒@iM網欄】香港兩座著名古蹟內的餐廳 1881、大館

疫情期間，大家都不能外遊，身邊朋友發現了很多新景點，或者應該是平日被遊人擠得水泄不通的熱門地點。最近一口氣去了兩個古蹟建築的餐廳食Tea 及 Lunch。

坐落於繁華熱鬧的尖沙咀核心地段的1881 Heritage，香港水警總部的主樓，自十九世紀一直屹立至今，是區內富有獨特歷史意義的法定古蹟，維多利亞式的設計充滿殖民地色彩。經翻新後除了擁有五間各具特色的餐廳和酒吧外，還是一所時尚的精品酒店，散發出靜謐的氛圍及濃厚的歷史文化，是鬧市中的世外桃園。

整個環境充滿著英式風情，本身就是打卡勝地，在陽光普照的天氣下嘆個下午茶，影相特別好看，坐在戶外，一邊欣賞尖沙咀的景色，一邊看著木造建築及吊扇，雖然熱，但仍是值得推介的。

位於最高處就是ODEA，是一間輕法式餐廳，裝潢以白色主調、木系為主，環境打造成十足十法國殖民地風格的維多利亞式庭園，特別適合喜歡打卡的靚女。尤其是在日光拍照很好看，猶如置身在歐陸式花園，的確很寫意。

網上看到不少文章都大讚ODEA環境靚，午餐、下午茶、晚餐食物有水準。1997年前曾經係水警總區總站，是香港法定古蹟，20年前由長江實業改建成古蹟酒店。

我們點了一份$598/二人下午茶，連餐飲，另需加一服務費。由於座位不多，最好早2星期至1個月前預訂 (訂位: inline.app)，建議選擇露台位置。

ODEA

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館 (FWD HOUSE 1881)主樓

電話：3988 0088

翻查資料才知道李澤楷私人投資之富衛集團，於2019年承租長實旗下「1881」內的古蹟酒店，活化後更名為1881公館。這個項目並非單純的商業項目，包含5個餐飲概念及一間精品酒店，將會舉行各式節慶及社區活動，我亦有幸在這個場地舉辦了一場大型慈善活動，氣氛非常好。

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港島區同樣有一座活化建築物，位於中環的「大館」擁有170年歷史，「大館」前身為「前中區警署建築群」，被列作法定古蹟及藝術館，洋溢著殖民地色彩和濃厚的文化生活氣息，經常舉辦不同的展覽及活動，值得在這裡面逛上幾小時！

從中環至半山自動扶手電梯經荷李活道及奧卑利街交界處的行人天橋步行10分鐘內就可以到達。在左手邊進入，沿著古典雅致的原裝鐵杆樓梯拾級而上，經過兩層高的圓形大窗戶後，來到位於一樓的The Chinese Library，結合了西交滙文化特色的室內設計，令人留下深刻印象。

餐廳入口的警章造型牌匾，由知名設計公司AB Concept操刀，以翡翠綠色牆身搭配金框鏡子、灰黑色屏風、古典的燈具，以及黑白仿古雲石餐桌，再加上歷史長達一世紀的原裝木地板，營造出典雅瑰麗的氣氛。

是新派中菜食府。

餐廳提供的中菜多元化，包括粵菜、潮州菜、川菜等；而菜式亦加入了創新的元素。

賣相精緻的「珊瑚菊花豆腐」

這道菜是李師傅另一道得意之作，他利用精湛純熟的刀工令平平無奇的豆腐變成了一朵活靈活現、象徵長壽的「菊花」以刀於滑豆腐面輕切成幼細髪絲花，豆腐絲盪漾其中彷如珊瑚，湯上飄浮著一朵朵小珠。

The Chinese Library

地址: 中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

電話號碼 : 28483088

營業時間 : 12:00 - 15:00，18:00 - 22:00

逢周末及公眾假期下午推出無限點心品味午宴，以一系列精彩點心美食，為共聚時光更添精彩。





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