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JBS付逾8500萬比特幣贖金避險 防資料外洩

環球社會熱點 17:19 2021/06/10

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全球最大的肉類加工商JBS的網絡上周遭黑客攻擊，導致被逼暫時關閉美國、加拿大及澳洲的牛肉工廠及屠宰業務，但大多已儘快恢復運作。JBS行政總裁表示，已向黑客支付價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的比特幣，避免肉類工廠承受資料外洩風險。

美東輸油管服務未恢復 黑客堅稱攻擊只為求財 【下一頁】

來自巴西的JBS，其行政總裁諾蓋拉（Andre Nogueira）發表聲明指，公司已向黑客支付1,100萬美元（約8,580萬港元）贖金，並透過比特幣支付。他強調，對公司及其個人來說，向犯罪分子付款屬艱難決定，但JBS必須保護顧客資料。

公司初步調查結果證實，沒有公司、客戶或員工資料外洩。但受黑客攻擊影響，JBS被迫關閉美國全線牛肉屠宰工廠一日，影響整個美國市場近四分之一的供應量，或會提高肉類價格。雖然大多數工廠已恢復運作，但出於安全考量，公司最終仍決定支付贖金。

拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果 【下一頁】

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline 於上月亦遭受黑客攻擊，最終支付440萬美元（3,432萬港元）贖金。白官相信，攻擊JBS的黑客同樣來自俄羅斯，正調查與攻擊Colonial Pipeline 的黑客組織是否有關連。

責任編輯：郭麗明

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