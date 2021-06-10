【消費信貸】環聯﹕今年首季消費者信貸需求回穩 整體逾期還款率處於低水平

▲ 環聯（美：TRU）公佈今年首季信貸行業分析報告。

環聯（美：TRU）公佈今年首季信貸行業分析報告，因應全球宏觀經濟環境改善，今年首季消費者信貸需求回穩，各主要消費者信貸產品的查詢宗數皆錄得強勁增長，主要受年輕消費者帶動。

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環聯表示，除無抵押循環貸款外，今年首季主要消費者信貸產品查詢宗數均錄得上升，當中以按揭貸款升幅最大，季內按年升25.1%，信用卡則按年升8.3%。

報告內容顯示，上季查詢主要來自千禧世代及Z世代，兩者合共佔比58%。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑解釋，相較年長一代，千禧世代普遍傾向申請信貸及進行網上交易，因而成為帶動消費者信貸市場復甦主力。

不過劉俊傑亦指，留意到較年長一代正在出現去槓桿化趨勢。在無抵押信貸應繳款項方面，今年首季嬰兒潮世代按年減少17.9%，但千禧世代的跌幅只有1.5%。他亦指，目前香港的無抵押循環貸款等產品的應繳款項目正處於歷史低位。

消費者開支持續下降

新增貸款宗數方面，在去年第四季，以信用卡貸款跌幅最大，按年跌17.7%，無抵押循環貸款及信用卡分別按年跌15.8%及13.9%。

另外，消費者開支亦見下降，除按揭外，季內應繳款項結欠均按年錄得下降，當中以無抵押循環貸款按年跌幅最大，按年跌34.3%。汽車貸款、信用卡、信用卡貸款則分別按年跌8.3%、7.6%及3.8%。按揭表現則按年升10%。

逾期還款率仍未恢復至疫情前水平

逾期還款率方面，環聯則指，香港現時整體逾期還款率處於低水平，但仍有一定程度波動。在今年首季，大部分主要消費者信貸類別的整體應繳款項逾期還款率已見按年改善。

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編輯﹕賴奕羚