▲ 【疫苗優惠】帝盛酒店送出1000晚日本、倫敦、香港等酒店房間抽獎 中獎名額500個

帝盛酒店集團公布，送出1,000晚、價值120萬元的免費酒店房間住宿予接種兩劑疫苗的市民，市民有機會贏取有效期至明年（2022年）12月底的免費酒店住宿，於環球指定酒店免費入住。有關抽獎將經由香港總商會安排抽獎及公布得獎名單。

帝盛的合作夥伴Agora Hospitality Group為此次活動贊助集團旗下在東京、大阪和金澤地區合共300晚的免費酒店房間住宿。其他參與奬賞計劃的酒店包括內地、倫敦、馬來西亞和新加坡的帝盛酒店，以及帝盛酒店品牌旗下首個度假村概念酒店 — Dorsett Gold Coast黃金海岸帝盛酒店；酒店將於今年12月在澳洲開業。

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帝盛酒店集團亦會贊助部分香港酒店房間住宿，政府對入境旅客限制生效期間，得獎者可選擇用於帝盛旗下任何指定檢疫酒店進行隔離，或者留港宅度假。

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編輯：陳韻妍