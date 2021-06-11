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【股市熱話】港女呻男友畢業4年冇工作　用模疑倉學炒股票　等疫情後創業　男友稱「不想一世過月薪幾萬元生活」

理財智慧 09:06 2021/06/11

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近年有不少新聞指年輕人透過炒股成功達到財政自由，不少人更辭去工作，全職炒股。最近在討論區，就有港女發帖投訴男友在畢業後一直沒有找全職工作，因有位有錢朋友教他炒股票，並打算疫情後和該朋友一起創業。但由於沒有工作，男友沒有本金炒股，一直都是用模疑倉學炒股票。事主認為男友沒有上進心，問他未來有何打算，男友卻指人生這麼長，應該要拼搏一下，更指不想過一輩子都是月薪幾萬元的生活。

【網民熱話】中環銅鑼灣很多「吉鋪」　認為香港人無消費意慾　網民激辯反應兩極　【下一頁

事主經歷：

【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著　【下一頁

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都勸事進快點分手，「分手吧，不要拖」、「要麼你養他，要麼分手」、「啊女不要再無條件包容他，這樣只會令他越來越廢，想他好就給點危機感他，太安逸會造就垃圾男人。」

亦有不少網民斥事主男友用模擬倉學炒股沒有用，「沒有本錢怎樣炒，傻仔一個」、「不打工儲本金，本都無，學識炒股有甚麼用」、「無本說炒股，不如借錢過大海，還快」、「模擬倉學炒股？ 不用真錢怎學到爆升SH和坐貨正在輸一半的心態」、「四年空窗期，一來個人已經懶了，沒有動力找工作，二來老闆看見這樣的cv不會請。他只是在發夢以為一朝會炒股發達，就算用真錢玩，都是那些輸一次受唔住打擊、跳樓死的人。那位朋友有沒有這麼好，發達預你份，不用你付出？」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

創業 畢業 股票 疫情 分手

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