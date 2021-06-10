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【疫苗接種】金管局要求交接種清單惹私隱憂慮　銀公再發信釐清指引要求

Hot Talk 16:32 2021/06/10

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【疫苗接種】金管局要求交接種清單惹私隱憂慮　銀公再發信釐清指引要求

金管局上周向業界發信，要求銀行業界2星期內提交預期接種疫苗名單。有報道指，業界對金管局要求或牽涉員工私隱及法律爭議有憂慮，銀行公會昨日再向業界發信，釐清金管局的3項指引修訂，包括放寬定期檢測方式，除早前規定的鼻腔及咽喉合併拭子樣本，目前同樣接受深喉唾液檢測。

金管局上周發出的指引，鼓勵經常與客戶接觸的前線職員及關鍵人員盡早接種疫苗，否則便需要每2星期進行1次病毒檢測。據《蘋果日報》報道，銀公今日會再就接種疫苗事宜與業界開會。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

《蘋果日報》報道，業界憂金管局指引要求或涉員工私隱及法律爭議，其中就索取員工接種或病毒檢測結果證明，金管局需進一步向個人資料私隱專員公署釐清後再作處理。報道又引述業界消息指，目前普遍傾向不索取員工疫苗或檢測結果證明，以免觸及個人私隱。

至於銀公發信轉達的其他修訂，除放寬至接受深喉唾液檢測，業界亦希望就所衍生的檢測費用達成共識。

此外，第三項修訂，則關乎銀行向金管局提交預期接種部門及員工數目清單時，不必再細分當中接種或檢測數目，銀行亦毋須定期更新資料，直至金管局提出進一步指引為止。至於銀行高層是否需列入接種清單，由各行按本身狀況決定。

金管局總裁余偉文憂慮香港接種率遜紐倫星　礙金融中心發展｜詳見【下一頁】

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