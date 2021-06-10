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【中國通脹】瑞銀：內地PPI增速可能在5月見頂　大宗商品價格有所回落

股市 16:19 2021/06/10

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內地5月PPI按年升9%，創海嘯後新高；CPI按季跌幅從此前的0.3%收窄至0.2%。瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤預計，未來幾個月大宗商品價格將有所回落，在下一個國內需求旺季（9-10 月份）之前可能會重拾反彈，到今年年底至2022年再度回落。

該行認為，PPI按年增速可能已在5月見頂，但下半年可能維持高位，甚至個別月份會接近5月的峰值，又指上游價格向下游消費品的傳導已經開始，但認為整體傳導仍較為有限；與之對應，已有跡象表明部分下游生產商的利潤率面臨收窄壓力。

此外，考慮到食品價格可能繼續偏弱，汪濤預計，第三季CPI按年增速可能溫和升至2%左右、第四季達到3%以上。她說，央行目前似乎並不擔心通脹壓力，也無意大幅收緊政策或將人民幣升值作為對抗通脹的手段。不過，如果強勢的房地產活動持續更長時間，政府可能進一步收緊房地產政策。

相關文章：【大行觀點】瑞銀：奢侈品消費回流＋海南免稅政策　料中國奢侈品商場未來5年翻倍

【可持續發展】瑞銀德銀夥星馬金融機構　完成可持續發展掛鈎「區塊鏈債券」概念驗證

編輯：區嘉俊

經濟 商品 投資銀行 瑞銀 人民幣 通脹 PPI CPI

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