【有相睇】即日放盤即日成交　首置客為撲市區盤　高市價5%入市長沙灣順寧居

市區盤向來受買家追捧，銀碼較低的放盤更容易受買家注目，最近二手市場有業主放盤不足一天即把單位沽出。香港置業西九龍喜薈分行助理分區董事謝正表示，長沙灣順寧居一個兩房單位，在放盤當天即獲外區客以約563萬元承接，成交價更高市價約5%。

成交單位為順寧居中層C室，望山景，兩房間隔，實用面積約318平方呎。謝正稱，單位以568萬元放盤，同日即獲外區客接洽，雙方議價後減價5萬元，以563萬元成交，實用呎價約17,704元。

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據了解，買家為首置客，心儀物業價錢吸引，屬600萬元以下的市區2房戶，樓齡亦不足30年，為免錯失良機，故加快步伐拍板入市。

資料顯示，原業主在1998年11月以約158萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約405萬元，物業升值約256%。

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