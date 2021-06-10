【低水上車】低密度私樓屋苑樓齡夠哂新 環境清幽有超大會所 呎價唔使1萬

樓市持續暢旺，樓價創新高在望，最月白居二買家蜂擁入市，未補地價居屋或公屋樓價已水漲船高，或多或少也刺激細價私樓樓價。要找尋樓價低水的私人屋苑，其實市場仍有呎價低於1萬元的選擇。

利嘉閣地產助理分區董事黃永全表示，元朗尚城8座中層C室，單位實用面積約756平方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望向東山景。單位原叫價760萬元，及後減價5萬元或0.66%，以755萬元成交，折合實用面積呎價約9,987元。

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據悉，原業主於2011年5月，以513.7萬元購入上述單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約241.3萬元，物業升值約47%。

黃永全補充，是次為尚城本月首宗二手成交。現時有約30個單位放售，最低入場價由650萬元起。據地產代理的網上放盤資料，現時尚城仍有不少呎價低於1萬元的放盤，如尚城8座低層E室，實用面積759平方呎，叫價670萬元，每呎叫價僅8,827元。

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位於元朗青山公路洪水橋段600號的尚城，為元朗區洪水橋的大型私人屋苑，由長江實業（01113）發展。尚城於2011年落成，樓齡約10年。物業設有7座，提供共734個單位，分別為697個分層單位和37幢連花園洋房。尚城設有一個佔地65,000平方呎的園林會所「Club CASA」，當中的設施分作六個主題。

尚城的居住密度較低，但交通不算太便利，與鄰近輕鐵洪水橋站約15分鐘步程，離市中心則有一段距離，輕鐵車程需約20分鐘。若要出入九龍市區，就要轉乘其他交通工具接駁。

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記者：陳詠妍