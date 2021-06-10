【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩

黑客攻擊經常是企業的惡夢，全球最大肉類加工商JBS的電腦系統早前亦成為黑客的攻擊目標。JBS近日表示，大部分廠房已經於上週復工，已向入侵其計算機網絡的勒索軟件黑客支付約 1100 萬美元（約港幣8500萬元）。

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據外媒CNBC報道，JBS在週三（9日）晚間的1份聲明指出，已向黑客支付1100萬美元（約港幣8500萬元）的比特幣（Bitcoin）贖金。聲明表示，雖然該公司被黑客REvil入侵後，仍可運行其大部分系統，但公司仍選擇付費以確保公司文件安全。JBS已決定，減輕黑客攻擊可引致的問題，並確保沒有數據被洩露。

JBS在北美及澳洲的伺服器受這次黑客攻擊影響，導致美國和澳大利亞的肉類工廠關閉至少一天。據報道，美國政府早前指控背後首腦為來自俄羅斯的黑客集團REvil。REvil 近年來通過網絡攻擊以向受害企業勒索費用（通常是一大筆比特幣），賺取了數百萬美元，以讓企業換取解密程序和不向公眾洩露這些文件的承諾。

據悉，儘管大多數勒索軟件團體都不受制裁，並且向他們付款亦不違法，美國政府長期以來仍一直建議受害者不要向勒索軟件的攻擊者付款。JBS美國行政總裁Andre Nogueira為此次付款的決定辯護指，對於JBS和本人而說，這是一個非常艱難的決定，但公司必須防止客戶面臨任何潛在的風險。

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責任編輯：張凱琳