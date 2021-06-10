  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩

科技 20:11 2021/06/10

分享：

黑客攻擊經常是企業的惡夢，全球最大肉類加工商JBS的電腦系統早前亦成為黑客的攻擊目標。JBS近日表示，大部分廠房已經於上週復工，已向入侵其計算機網絡的勒索軟件黑客支付約 1100 萬美元（約港幣8500萬元）。

【視像會議】Android版Google Meet可更換虛擬背景　僅開放付費用戶使用

據外媒CNBC報道，JBS在週三（9日）晚間的1份聲明指出，已向黑客支付1100萬美元（約港幣8500萬元）的比特幣（Bitcoin）贖金。聲明表示，雖然該公司被黑客REvil入侵後，仍可運行其大部分系統，但公司仍選擇付費以確保公司文件安全。JBS已決定，減輕黑客攻擊可引致的問題，並確保沒有數據被洩露。

JBS在北美及澳洲的伺服器受這次黑客攻擊影響，導致美國和澳大利亞的肉類工廠關閉至少一天。據報道，美國政府早前指控背後首腦為來自俄羅斯的黑客集團REvil。REvil 近年來通過網絡攻擊以向受害企業勒索費用（通常是一大筆比特幣），賺取了數百萬美元，以讓企業換取解密程序和不向公眾洩露這些文件的承諾。

據悉，儘管大多數勒索軟件團體都不受制裁，並且向他們付款亦不違法，美國政府長期以來仍一直建議受害者不要向勒索軟件的攻擊者付款。JBS美國行政總裁Andre Nogueira為此次付款的決定辯護指，對於JBS和本人而說，這是一個非常艱難的決定，但公司必須防止客戶面臨任何潛在的風險。

【機械人】網購崛起　日企將配合智能機械人送貨上門

【智能手錶】Facebook或於明年夏季推首款智能手錶　配備2個鏡頭約售3,100港元

責任編輯：張凱琳

相關文章

【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國
2021/06/09
【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國
【智能裝置】傳蘋果明年第2季推AR頭戴式裝置　配備15個鏡頭提供環境偵測功能
2021/06/09
【智能裝置】傳蘋果明年第2季推AR頭戴式裝置　配備15個鏡頭提供環境偵測功能
【減少污染】雷蛇夥Clearbot合作研發AI機器　清理海洋塑膠垃圾
2021/06/09
【減少污染】雷蛇夥Clearbot合作研發AI機器　清理海洋塑膠垃圾
【三星新機】三星平價旗艦機Galaxy S21 FE售價曝光　傳今年8月內發表
2021/06/09
【三星新機】三星平價旗艦機Galaxy S21 FE售價曝光　傳今年8月內發表

你可能感興趣

【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國
18:37 2021/06/09
【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國
【智能裝置】傳蘋果明年第2季推AR頭戴式裝置　配備15個鏡頭提供環境偵測功能
17:19 2021/06/09
【智能裝置】傳蘋果明年第2季推AR頭戴式裝置　配備15個鏡頭提供環境偵測功能
【減少污染】雷蛇夥Clearbot合作研發AI機器　清理海洋塑膠垃圾
16:09 2021/06/09
【減少污染】雷蛇夥Clearbot合作研發AI機器　清理海洋塑膠垃圾
美元 比特幣 美國 黑客 軟件

下一篇文章

【每日焦點】Facebook智能手錶有望明年正式推出　華為鴻蒙系統下載量逾1,000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用