【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬

▲ 華為自家研發的鴻蒙系統推出僅為一周，現已獲得超過1,000萬下載量。

華為於上星期透過綫上發布會推出HarmonyOS 2鴻蒙系統，以及多款新硬件設備產品。最近有報道引述內部員工消息指出，華為自家研發的鴻蒙系統推出僅為一星期，現已獲得超過1,000萬下載量。

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據內地媒體報道指，近日華為一名內部員工證實，現時HarmonyOS 2系統的升級人數已超越1,000萬。據悉，目前華為手機在全球存量約有2億部，大部分機款均可升至HarmonyOS 2系統，例如Mate40、Mate30系列等手機。另外，Mate20 X、nova 8、MatePad Pro系列等近百款設備，日後也可陸續升級至HarmonyOS 2。

鴻蒙系統支援各類裝置及設備，例如手機、平板電腦、智能手錶、車載系統等，未來更推出支援HarmonyOS 2系統的IoT物聯網裝置。華為消費者業務軟件部總裁王成錄曾於發布會上表示，公司計劃在本年年底之內，有超過2億部華為設備升級至鴻蒙系統。

責任編輯：李寶如