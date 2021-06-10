【著數優惠】有機會贏取iPhone 12 Pro? OneDegree推出限時推薦投保獎賞

虛擬保險公司OneDegree Hong Kong推出限時毛價保推薦獎賞計劃，由即日起至6月30日，只要OneDegree保單持有人，凡成功推薦新客戶投保毛價保，可獲不同禮品，價值超過1萬元獎賞。

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透過專屬推薦碼，凡成功推薦1名新客戶投保毛價保，可獲港幣200元超市現金券，不設推薦人數上限：而成功推薦5名新客戶投保更可獲得iPhone 12 Pro 256GB 乙部（建議零售價：港幣9,299元）。同時，受薦人使用專屬推薦碼成功投保，亦可獲毛價保首年保費8折及港幣200元超市現金券。如欲了解推薦計劃詳情，可瀏覽 https://campaign.onedegree.hk/referrer-zh-hk/。

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責任編輯：潘曉豐