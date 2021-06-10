  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (四) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】有機會贏取iPhone 12 Pro? OneDegree推出限時推薦投保獎賞

理財智慧 16:50 2021/06/10

分享：

虛擬保險公司OneDegree Hong Kong推出限時毛價保推薦獎賞計劃，由即日起至6月30日，只要OneDegree保單持有人，凡成功推薦新客戶投保毛價保，可獲不同禮品，價值超過1萬元獎賞。

【舜宇光學】舜宇5月手機鏡頭出貨量按年升2% 按月跌19.7%：【下一頁

透過專屬推薦碼，凡成功推薦1名新客戶投保毛價保，可獲港幣200元超市現金券，不設推薦人數上限：而成功推薦5名新客戶投保更可獲得iPhone 12 Pro 256GB 乙部（建議零售價：港幣9,299元）。同時，受薦人使用專屬推薦碼成功投保，亦可獲毛價保首年保費8折及港幣200元超市現金券。如欲了解推薦計劃詳情，可瀏覽 https://campaign.onedegree.hk/referrer-zh-hk/。　

【兼職筍工】香港基督教青年會請兼職運動助理 時薪50元至52元 職位內容一覽：【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

虛擬保險 經濟 保險公司 香港 iPhone 著數優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折