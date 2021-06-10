【大行點睇】美銀證券指近期美蘭空港弱勢是買入機會　重申「買入」評級

美銀證券發表研究報告指，近期內地本土確診再度反彈，加上市場出現不少有關海航集團的傳聞，認為目前弱勢是買入美蘭空港(00357) 的時機，重申「買入」評級。



該行指出，海航集團有傳於今年第三季落實重組計劃，料將緩解美蘭空港的財務風險。該行亦預期，若廣東省的疫情於本月內可得以控制，將有利於海南暑期旅遊業。該行又指出機場二期料於10月份之前開幕，將進一步刺激免稅商品銷售。該行就旅客量復甦較慢，將2021至2023年EBITDA預測下調8%，目標價亦由57.5元下調至51元。

大行對美蘭空港評級及目標價：

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