【港股追蹤】港視擬授予王維基近5億市值獎勵股份 遭50.9%股東反對

香港電視（01137）昨日（9日）舉行股東大會，並就向集團副主席兼行政總裁王維基授予獎勵股份的議案作出表決。最終議案被約8600萬股股東反對，反對票數達50.9%，故不獲通過。港視全日升近4.8%，收報10.28元，成交8193萬元。

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集團早前公布，為使王維基與股東利益進一步掛鈎，故採納股份獎勵計劃，若5年後港視股價上升兩倍，便向王維基配發及發行最多約4579.9萬股獎勵股份，即已擴大股本的4.8%。以昨日收市價9.81元計，有關股份約值4.5億元。

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另外集團宣布，建議將集團名稱由「Hong Kong Television Network Limited」改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」，中文名稱改為「香港電視網絡有限公司」改為「香港科技探索有限公司」，該議案獲75%票數通過。

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