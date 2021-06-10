解構歌手許廷鏗及索模盧慧敏「炫」美「型」象　為Samsung Galaxy Z摺疊手機合作再掀熱潮

Samsung Galaxy Z Fold2 5G及Galaxy Z Flip 5G系列自推出以來，憑藉其獨特的外形、嶄新的摺疊式設計以及旗艦級規格的實用功能，瞬間成為萬眾矚目的焦點。更成功吸引到歌手許廷鏗（Alfred Hui）及混血索模盧慧敏（Amy Lo）為Samsung Galaxy Z Series摺疊手機進行星級實測兼為品牌拍攝一系列造型照，令人期待二人首次合作能擦出甚麼火花，一同解構同樣在社交平台非常活躍的兩人對手機的追求與熱愛。

Alfred 以Galaxy Z Fold2 5G 一心多用

回復自由身不久，現正忙着籌備全新音樂作品的Alfred在拍攝現場猶如「好奇寶寶」般一直拿着Samsung Galaxy Z Fold2 5G仔細研究，他說曾經見過某攝影師用品牌同款摺疊手機，當時便已感到十分創新，今日一試更覺得驚喜十足！他表示：「它的屏幕能分割為多個畫面，有時收到不錯的demo，可以一邊聽，同時以另一個畫面記下要點，活動彈性十分大，很是方便呢！除此之外，7.6吋內頁螢幕夠大，即使開啟三個視窗運行不同程式，每個畫面都能清晰顯示，十分適合我這類需要multi-tasking、一心多用的人。」

Alfred 靠視像通話傳情香港親友

問到曾說過想到台灣發展的Alfred會否擔心更少時間陪伴家人，他表示自己十分舊派，雖然會用通訊軟件與家人朋友溝通，但始終缺少了情感語氣，因此有賴科技的發達「視像通話」直接對話。當需要與不同地區家人朋友開電話會議，透過Galaxy Z Fold2的隱藏轉軸與Flex Mode，即能釋放雙手，輕鬆對話，並不擔心因到外地發展而與家人朋友生疏。更重申自己沒有打算放棄香港市場，只是單純希望繼續做好音樂、增值自己，把在香港累積到的經驗和作品與台灣大眾分享，也期望把台灣元素帶回香港與歌迷「開心Share」。

Amy 愛用摺機鑽研演技

而首次與Alfred合作的Amy在拍攝現場同樣對摺疊手機表現濃厚興趣。坦言仍未習慣演員身分，又要兼顧模特兒工作的Amy表示一有機便會與另一半及朋友鑽研演技，活躍於社交媒體及擁有廣大粉絲群的她平時喜歡分享個人生活點滴，Galaxy Z Flip 5G搭載快速、簡單的影像編輯工具，Amy可隨時隨地發揮天馬行空的創造力。拍攝完畢後，用戶可直接於手機上修片、套用各式濾鏡效果，並完成下一則精彩的貼文素材。此外，「多重視窗」功能亦可供用戶於手機內頁螢幕同時執行兩項應用程式；於上螢幕編輯照片、下螢幕撰寫旁白或回應留言，隨時隨地從容不迫地進行多工作業。

而手上的Galaxy Z Flip 5G便十分適合她。「這類摺疊手機有獨特外型，讓我可隨時隨地解放雙手並創造精彩自拍的內容！它的摺疊角度可以自己調較，即使沒有支架配件都可以站立在枱上，我可以一邊翻看影片，同時記下重點。加上我很喜歡看紀錄片，畫面大、夠清晰，又不能太大部的手機最合我心水。它只有化妝盒大小，最適合近年小手袋的熱潮，可以讓我隨意襯托不同款式輕易收藏，是增添整體造型自我個性的秘密武器！」

Alfred和Amy雖然是首次合作，但拍攝起來卻十分輕鬆自然，他們現場盞鬼趣怪的模樣猶如Samsung Galaxy Z Series摺疊手機呈現的多元面貌，在鏡頭下更顯「炫」美「型」象，令攝影師順利收穫不少美照。

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