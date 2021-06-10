【兼職筍工】香港基督教青年會請兼職運動助理 時薪50元至52元 職位內容一覽

香港基督教青年會請兼職運動助理，時薪50元至52元，主要負責準備及整理運動裝備及設施，需具中六程度。工作時間為上午8時至下午5時，或下午2時至下午10時, 每天工作8小時, 每週工作3-4天。

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入職條件：

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主要職責：

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申請須知：僱主將於6月18日下午2時至下午4:30在荃灣就業中心舉行招聘日(求職者請致電2417 6238預約面試，名額有限，先到先得，額滿即止)

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責任編輯：羅浩濂