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【新盤價單】何文田VAU Residence入場費499.8萬起　打針買樓有回贈

股樓投資 15:31 2021/06/10

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由萬科香港發展，位於何文田自由道11號的全新盤VAU Residence公布首張價單，涉及50伙單位，實用面積209至388平方呎，折實入場費由499.8萬元起。

首張價單50伙單位，包括17伙開放式、27伙一房及6伙兩房間隔，折實價由499.8萬至917.4萬，折實呎價23,175至26,408元。入場單位為5樓D室，實用面積209平方呎，開放式間隔，價單售價595萬元。以最高16%折扣計，單位折實售價499.8萬元，折實實用呎價則為23,914元。

除付款方法折扣外，發展商亦提供疫苗優惠，買家只要於8月31日前完成注射兩劑疫苗，即可享2.8萬元現金回贈。

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萬科香港執行董事周銘禧形容，首批單位價格屬何文田「起動價」，全部單位折實價均低於1,000萬元，其中更有44伙折實低於800萬元。他同時指，項目示範單位於今日起開放予公眾，希望市民於周末長假期參觀示範單位，又提到將於明日（11日）開始收票，視乎周末收票情況，最快下周作首輪推售。

【示範單位】何文田VAU Residence　285呎一房單位附送特製衣櫃　配掛衣拉桿方便收納【下一頁

【示範單位】何文田VAU Residence　388呎兩房單位　穿過浴室先到工作平台【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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