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【有相睇】公屋享私樓靚海景　呎售8309　創綠表新高　業主15年大賺18倍

股樓投資 15:57 2021/06/10

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未補價公屋屢錄破頂成交，中原地產梁岳宏說，青衣長發邨亮發樓（3座）低層24室，實用面積349平方呎，原則屬開放式，現為兩房間隔，剛於居二市場以290萬元易手，屬同類單位新高，實用呎價約8309元，創屋苑綠表呎價新高。 他透露，單位享全海景，有少許裝修，故能以此價錢賣出。 

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據了解，原業主於2006年7月，以15.28萬元（綠表）買入單位，持貨近15年，現帳面賺約274.72萬元，物業期內升值18倍。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，而且享全海景。 

梁岳宏續說，新一批「白居二」買家獲批「購買資格證明書」後，即爭相入市，而鐵路沿綫公屋及居屋成搶購對象，以青衣區為例，本月至今累錄31宗成交，而公屋及居屋成交佔16宗，佔比達52%，當中綠表市場成交佔15宗。 

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撰文 : 黃卓賢

公屋 青衣 長發邨 中原地產 白居二

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