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【電話卡實名制】3香港電話卡實名制前　推SoSIM買10張送3張

股市 15:27 2021/06/10

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根據政府要求，9月1日後購買的電話智能卡，須在2022年3月1日前完成實名登記。

政府宣布於9月1日推行電話智能卡實名登記制度，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港宣布，在實名制前推出SoSIM購買優惠，由明日（6月11日）起，客戶於全港超過400間百佳及屈臣氏購買SoSIM儲值卡10張可送3張，限量1100套，即合共送出3300張，額滿即止。

根據政府要求，9月1日後購買的電話智能卡，須在2022年3月1日前完成實名登記，但在實名制前購買的儲值卡，可寬限至2023年2月23日前完成實名登記。

冀政府助開發實名登記平台

和記電訊執行董事兼行政總裁古星輝指，相關推廣活動除促銷外，希望幫助用戶順暢過渡新安排，有更多時間考慮。他透露，實名登記的IT開發平台有一定成本，預計達到7位數字，希望政府能夠提供援助，幫助業界更順暢推行實名制。

政府早前將實名登記的寬限期由120天延長至180天，每名個人用戶可向每間電訊商，上限登記最多10張電話卡，企業最多25張。古星輝認為，寬限期合理，但智能電話卡的實名登記要求已與月費計劃相若，不解為何設有購買數量上限，比月費計劃更嚴格。

他續指，參考澳門經驗，初期預計一些不活躍的電話卡會先消失，整體數量可能下降三分一至一半，但這些電話卡對營運商已無產生任何收入，在營收上早已反映。而在資料儲存上，根據法例要求，儲值卡註銷或者停卡後，營運商、分銷商仍需保留相關紀錄一年。

相關文章：【電話卡實名制】電話卡實名制9月1日分階段實行、2023年全面落實　每人上限10張、企業25張

記者：陳健婷

港股 電訊商 和記電訊香港（00215）
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