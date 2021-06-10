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【宜居城市】全球最宜居城市名單出爐 頭十位亞洲區只有呢個城市榜上有名

環球政經 17:51 2021/06/10

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英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）今（10日）公布2021年全球最宜居城市排行榜，首三位最宜居城市依次為紐西蘭奧克蘭、日本大阪和澳洲阿得雷德名列前3位。往年冠軍奧地利首都維也納今年則十強不入，只排第12名；德國漢堡則為跌幅最猛烈的城市，今年連跌34名，只排名47。

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據BBC報道，EIU的年度報告對全球140座城市的穩定程度、基礎建設、教育與醫療保健進行評分，得出最終排名。去年調查受到疫情影響而取消，所以是次調查受到新冠肺炎疫情影響，歐洲城市評分普遍下跌，澳洲和紐西蘭不同城市排名攀升，在前10名合共佔據6個席次。

報道指，島嶼國家迅速應對新冠病毒傳入，有效限制病例增加，能及早放寬防疫措施。歐盟國家則在開展疫苗接種方面顯得遲緩，多個成員國實施封城禁足措施，影響評分。EIU指出：「奧克蘭因其成功圍堵COVID-19疫情而攀升至首位，該市做到讓社會保持開放，讓城市得分不少。」
 

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撰文 : 陳楚琨

疫苗 疫情 奧克蘭 維也納 漢堡 歐洲 奧地利 澳洲 英國 日本

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