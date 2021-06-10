【高息攻略】嫌iBond 2厘息唔夠吸引？ 盤點6隻股息7厘以上藍籌　最高一隻更有9厘 （附專家評論）

新一期iBond將於周五（11日）截止認購，每年債息回報率保證最少有2厘，坊間反應熱烈。據《經濟日報》報道，截至6月9日，5間有報數的券商顯示，iBond已錄得逾50億元認購，申請人數7.6萬人。而滙豐、恒生及中銀香港等銀行亦表示首日認購人數，遠超去年首日的數字。

iBond保證回報有2厘，短線投資者若想首日上市即沽出的話，現時分析員亦估計iBond首日升幅約有3至4厘，即每手1萬元成本可賺300至400元。至於若沽出後有錢淨的投資者，不妨留意下高息藍籌股。

根據《彭博社》資訊，現時藍籌股2021年預測股息超過7厘的，有6隻之多，主要是內銀、電訊、內房及石油股，息率普遍較高，投資者應如何選擇？

6隻逾7厘股息藍籌：

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一眾傳統高息股中，中薇證券研究部董事黃偉豪較看好電訊股。「雖然業務都是比較民生性，但影響比較少，所以盈利穩健度比較高，而且息率相當吸引，如中移動（00941），或本地的香港電訊（06823）、電訊盈科（00008）都幾吸引，有不錯的息率，而且搏日後經濟復甦，對電訊會有需求，股價有上升空間。比較下，較看好本地電訊股，內地電訊股雖然股息率比較吸引，但盈利前景比較弱，政策上有提速降費影響。」

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其次，他認為內銀股都可作收息選擇，加上以市盈率或市帳率去計都是比較平，而且很多內銀股息率都有5至7厘，用作收息是不錯，而且疫情期間仍能保持與疫前盈利水平，壞帳都沒有急升，但股價走勢上就難言大升。可用作賺息之選。

至於其他傳統高息股，如石油股、公用股及內房股，他就有以下見解。「石油股去到此水平不太值摶，雖然中國石油 （00857）及中國石油化工 （00386）過去派息都穩定，而且中石油有特別息派，息率看似高但只是因股價曾經低迷，才令息率抽高，隨住油價上升，油股都升幅不少，現時息率都不是太高。

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而且前景上，雖然石油與經濟復甦及通脹有很直接的關係，但始終油價去到此高位都很難再大升，因除了需求之外，供應方面都很關鍵，油價波動性比較大，如在此水平入市，風險較大。」

「公用股方面，大家一直都覺得公用股穩陣又高息，但實際上息率不高，如中電控股（00002）只有兩厘多，而中華煤氣（00003）會是靠派紅股頂住股息，所以公用股以收息角度計，只有個別的股份高息，如電能實業 （00006）、港燈（02638）會較好。

都要考慮前景，因大部分都是以本地業務為主，曾經因為去年疫情，如工商業做不到生意，都會有影響，所以都要看疫情之後會否有反覆的可能性，對股價或盈利都會有壓力，但只以收息角度看，上述兩隻都不鍺。」

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「內房股看法比較中性，部分息率的確吸引，都有幾穩定的派息，但行業政策上的確有很大隱憂，如這幾年的調控，到此刻都沒有放鬆或取消，內房股有點壓住的情況。雖然賣樓方面有穩定的增長，但在調控因素影響下，見到很多股份股價較過往弱，如果只收息但股價較波動，就不太好，除非政策上因素慢慢消除，內房股才會變得吸引，除了高息之外，整個行業的估值都是平，所以要待政策明朗化之後才考慮買入。」

結好證券客戶投資組總監Chris Lo（盧駿匡）表示，在策略上，要知道股息及股價的關係，股息率高很多時候是因為股價跌，如果真的考慮高息股的話，應該考慮公用股為先，因為要睇過往的派息紀錄、派息比率，及是否每年保持派息，如有歷史可循，則可以考慮。一般這類高息股的股價變動是比較慢，要有中長線部署的心理準備。

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記者：李兆明