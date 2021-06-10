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【ET講股通】梁耀康：觀望美通脹變化 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

股市 17:36 2021/06/10

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今晚8點半要留意美國公布的通脹數據，主導市場氣氛，影響明天港股大市。

通脹數據 留意市場解讀、債息相關股份

他提醒有兩個注意點，一是市場如何解讀數據，從美10年期債息、商品價格可反映，若衝不上，建議減持資源股；二是債息相關股份，如果通脹符預期、略高預期但債息不升，對利率敏感相關度較高股份會有些壓力，若調整較深，可吼一些股份，首選滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 和友邦 （01299）

今日大市觀望通脹數據，早段曾升逾200點，惟後勁不繼。A股表現不差，惟受制高位阻力。今晚美股道指主要看通脹數據，後市究竟高位衝上還是整固調整，將有較明確方向。

資金輪住炒 航運股相對好表現

板塊方面，資金繼續輪住炒，航運股今日相對有好表現，可留意中遠海控 （01919） ，有券商發表報告對前景樂觀，大幅上調目標價，刺激股價升逾1成。

另外，國家主席習近平號召發展潔淨能源，令相關板塊造好，如光伏股、車股。福萊特玻璃 （06865） 要看能否突破橫行區頂部再上，先看26元水平。龍源電力 （00916） 今日彈上，可留意。比亞迪 （01211） 今日再衝上，之前傳出有望成為蘋果車電池供應商。

恒指全日跌3點，報28738點，大市成交1,340億元，留意明天能否走出方向。最後一提香港電視 （01137） ，主席王維基表示會發展新業務，刺激股價今日上揚。之前高位持貨的投資者可考慮在股價再彈高時走貨，短期中綫來看未必是長坐的股份，長期業務發展方向似乎不如之前預期。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京城機電股份、中遠海發、歐康維視生物-B、復星醫藥、東方海外國際、招商局港口、飛魚科技︰立即觀看】 

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】 

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欄名 : ET講股通

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