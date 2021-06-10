【疫市營商】香港富士施樂改名 FUJIFILM Business Innovation HK　回歸母企4方面有新發展

▲ 為FUJIFILM Business Innovation HK正式回歸FUJIFILM，並制定新發展策略。（法新社圖片）

專門為企業提供數碼轉型解決方案的Fuji Xerox HK（富士施樂（香港）），今年4月正式改名為FUJIFILM Business Innovation HK（富士膠片商業創新香港）。其市場部及供應鏈管理總監陳偉明稱，過去合作多年，今次改名皆因合約期屆滿。

合作期間推出和提供產品和服務，將如何處理？陳偉明表示，改名前已出售的產品，該企將會繼續為顧客提供維修保養和軟件更新。至於改名後推出的每項產品，將會由自家研發。

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改名之後，該企正式回歸FUJIFILM，並制定新發展策略包括：

1.專注發展3項業務：

市場未來的發展趨勢將是企業自動化（Automated Enterprise），故改名後將專注發展3項業務，包括人工智能（AI）、雲（Cloud）和商業自動化（Business Automation）。

2.加大宣傳：

將投資8位數字，進行廣告和推廣（Advertising & Promotion，A&P）。他更預告，7月將有大型的宣傳項目。

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3.拓展新銷售渠道：

將會針對大眾市場，推出網上銷售，初期以銷售小型硬件為主。

4.增加新產品和服務：

例如由於遙距工作的工作模式漸增，會推出小型的打印機，最新的小型打印機，體積較同類影印機小40%，方便用家存放。

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記者：馬意文