功能似GoPro？傳Facebook明年夏季推出智能手錶 不需與手機配對

外媒報道，Facebook計劃將在明年夏季推出首款智能手錶，消息指該錶款 除了可收發訊息、有心率檢測等健康追蹤功能外，亦配有 兩個鏡頭，可以拍攝高清照片和影片，並分享到與 Facebook有關聯的應用程式，如Instagram。

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據外媒The Verge引述2名消息人士指，Facebook研發的智能手錶將配有兩個鏡頭的螢幕，其前置鏡頭主要用於視像通話， 而背面自動對焦的 鏡頭 可從不銹鋼錶框取下來拍攝。 報道又指， Facebook 正在與其他公司合作開發 手錶 配件，用於將相機連接到背包等物品上。

不同於現時智能手錶要依賴手機運作，Facebook正與美國無線運營商合作以支持LTE連接，這意味著該款手錶不需要與手機配對即可操作。

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Facebook對製造智能手錶的興趣至少可以追溯到幾年前，在在Google收購Fitbit前，Facebook於2019年曾考慮收購Fitbit。 報道稱，Facebook至今已花費了約10億美元用於開發這款手錶的首個版本，並已討論定價約為400美元。

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