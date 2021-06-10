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【蔚來NIO】蔚來傳籌劃推出新品牌 董事長李斌：第二工廠已動工、料明年第三季投產

股市 21:58 2021/06/10

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蔚來董事長李斌：蔚來第二工廠已動工 料明年第三季投產

據內媒報道指，蔚來汽車（美：NIO）正籌劃推出一個新的品牌，定位低於蔚來，內部人士稱為副品牌，將瞄準大眾市場。蔚來汽車表示，暫未有任何消息可透露。董事長兼CEO李斌今日表示，早前宣布正式開工的合肥新橋智能電動汽車產業園Neo Park中，蔚來汽車的第二工廠已經開工，預計明年第三季度投產。

據悉，該產業園區規劃佔地總面積達11.3平方千米，包括智能製造區、研發生活區及生態文化區，合共可容納超過1萬名研發人員，及超過4萬名技術工人。同時，園區前期投資達500億元，規劃整車產能為每年100萬輛，電池產能每年100千瓦時（GWh），預計年產值達5000億元。

李斌又透露，合肥新橋智能電動汽車產業園區中不僅包含蔚來汽車工廠，還將成為包含芯片、功率半導體、電機、電池、常規汽車零部件、整車製造、用戶服務等在內的全產業鏈聚集區。相信產業集群能帶來人才聚集、產業鏈、供應鏈聚集，從而帶來市場聚集，有助企業及產業發展。

（第二版加入新品牌相關消息）

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記者：梁安琪

美股 服務 蔚來（美：NIO） 晶片 汽車

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