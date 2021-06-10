【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠　逾400間百佳+屈臣氏銷售點

港府上周通過訂立規例，落實電話智能卡實名登記制度，今年9月1日生效後分兩階段實施。為應對用戶需求，3香港宣布明（11日）起推出SoSIM買10張送3張優惠。用戶可於全港超過400間百佳及屈臣氏購買其SoSIM儲值卡。

和記電訊香港控股有限公司執行董事兼行政總裁古星輝表示，用戶對儲值卡需求與日俱增，預期於實名制推出前，儲值卡市場將會掀起搶購潮。 他指：「3香港正積極開發新登記系統，目前已投入約7位數字的IT建構成本。並將分階段推出不同措施，為客戶帶來便捷無憂的登記體驗，有利客戶順利適應實名制安排。」

他指出，用戶每次選購10張SoSSIM儲值卡，即送多3張。即平均每張僅售25.4港元。不過他又指，有關優惠限量1.100套，即合共3,300張SoSIM儲值卡，額滿即止。而每張SoSIM開卡即享30日任用+4G數據，其後亦可持續增值，以每月33港元任用4G數據。

據港府要求，今年9月1日後購買的電話智能卡，須於明年3月1日前完成實名登記，但在實名制前購買的儲值卡，則可寬限至2023年2月23日前完成實名登記。新措施實行後，每名個人用戶可向每個電訊商登記最多10張儲值電話卡，企業用戶則可登記最多25張儲值電話卡。

記者：張寶燕