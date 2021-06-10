【ESG】Bonaqua推新標誌及包裝設計　推動可持續發展

▲ Bonaqua今日亦宣布品牌重塑，通過全新的品牌形象及產品包裝設計，實現「全球零廢棄」目標。（程志遠攝）

近年愈來愈多消費者，甚至企業關注可持續發展理念。包裝水品牌Bonaqua今日亦宣布品牌重塑，通過全新的品牌形象及產品包裝設計，實現「全球零廢棄」目標。

Bonaqua在沿用100%rPET再造膠料外，更重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包装物料以及正確回收方法的資訊，此外，更推出全新微氣礦物質水，加入微密氣泡，為消費者帶來新口感。產品包裝選用可回收鋁罐，為消費者帶來更多選擇，亦符合可持續發展的原則。

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另外，Bonaqua亦將推出首批在本港製造的Bonaqua無招紙礦物質水，設計參考「可口可樂」在日本的成功例子，希望能鼓勵業界利用創新設計及探討可持續發展的方案，樽身同樣由100%rPET再造膠料製造，亦100%可回收。

Bonaqua無招紙礦物質水將於6月21日起於特選電商渠道發售。

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記者：蘇穎琪