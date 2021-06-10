  • 33°C
香港時間 : 2021610日 (四) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】Bonaqua推新標誌及包裝設計　推動可持續發展

商業 14:53 2021/06/10

分享：

Bonaqua今日亦宣布品牌重塑，通過全新的品牌形象及產品包裝設計，實現「全球零廢棄」目標。（程志遠攝）

近年愈來愈多消費者，甚至企業關注可持續發展理念。包裝水品牌Bonaqua今日亦宣布品牌重塑，通過全新的品牌形象及產品包裝設計，實現「全球零廢棄」目標。

Bonaqua在沿用100%rPET再造膠料外，更重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包装物料以及正確回收方法的資訊，此外，更推出全新微氣礦物質水，加入微密氣泡，為消費者帶來新口感。產品包裝選用可回收鋁罐，為消費者帶來更多選擇，亦符合可持續發展的原則。

【疫市營商】GameStop加強線上業務發展　挖角Amazon高層　冀與索尼、沃爾瑪競爭

【疫市營商】Airbnb邀請全球12位旅客到全球體驗住宿　體驗一年 　想申請有什麽要注意？（附申請連結）

另外，Bonaqua亦將推出首批在本港製造的Bonaqua無招紙礦物質水，設計參考「可口可樂」在日本的成功例子，希望能鼓勵業界利用創新設計及探討可持續發展的方案，樽身同樣由100%rPET再造膠料製造，亦100%可回收。

Bonaqua無招紙礦物質水將於6月21日起於特選電商渠道發售。

【概念店】「7-Eleven x友」中環概念店　獨家發售限定手工啤酒及禮品

記者：蘇穎琪

相關文章

【環保商機】環保寵物用品具需求　Green Common 引入無塑寵物便便袋
2021/06/02
【環保商機】環保寵物用品具需求　Green Common 引入無塑寵物便便袋
【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　
2021/06/02
【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　
【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出
2021/06/03
【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出
【ESG】雀巢2025前全換環保包裝　香港總經理：比預想困難
2021/06/04
【ESG】雀巢2025前全換環保包裝　香港總經理：比預想困難

你可能感興趣

【環保商機】環保寵物用品具需求　Green Common 引入無塑寵物便便袋
12:35 2021/06/02
【環保商機】環保寵物用品具需求　Green Common 引入無塑寵物便便袋
【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　
18:50 2021/06/02
【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　
【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出
17:31 2021/06/03
【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出
ESG 可持續發展 產品 設計 品牌

下一篇文章

【大灣區就業】大灣區青年就業計劃多創科職位　市場營銷相關學歷　游戲互聯網營銷員月薪最高可獲3.5萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件